Libertadores: Sergio Aquino es el segundo futbolista que más partidos jugó

La Conmebol Libertadores elaboró una lista de futbolistas con más participaciones en el torneo. Éver Almeida y Sergio Aquino ocupan el primer y segundo puesto, respectivamente.

Entre los cinco futbolistas con más partidos disputados en la Copa Libertadores figuran dos paraguayos: Ever Hugo Almeida, que se destacó en Olimpia, ganando dos veces el torneo y Sergio «Patito» Aquino, un referente de Libertad.

Si bien Almeida nació en Salto, Uruguay, y Aquino en Formosa, Argentina, ambos decidieron nacionalizarse paraguayos y hasta jugaron por la Albirroja. El exarquero Éver Almeida es el que lidera la lista de futbolistas con más presencias en la Copa Libertadores, con 113 apariciones.

El segundo puesto es para el Patito Aquino, con 104 presencias en el torneo continental. EL hombre de Laguna Blanca es el jugador que más veces grito campeón en la historia del fútbol paraguayo con 18 campeonatos, 6 con Cerro Porteño (Apertura y Clausura 2001, por ende el Título Absoluto del 2001; Apertura y Clausura 2004, por ende el Título Absoluto del 2004) y los 12 restantes con Libertad.

El boliviano Vladimir Soria ocupa el tercer puesto con 96 presencias, le sigue el colombiano Antony de Ávila, con 94 y en el quinto lugar aparece su compatriota Willington Ortiz, con 92 actuaciones.

El top cinco de futbolistas paraguayos lo componen: Éver Almeida (113), Sergio Aquino (104), Juan Manuel Battaglia (84), Pedro Sarabia (84) y Carlos Bonet (81).

El “Patito” podría

postergar su retiro

A inicios de temporada Sergio “Patito” Aquino había anunciado la decisión de ponerle fin a sus 21 años de carrera futbolística, todos ellos en el fútbol paraguayo, en junio próximo; una vez que finalice el semestre.

Pero la inesperada aparición del coronavirus, que ha detenido el fútbol en todo el mundo incluido nuestro país, ha hecho que el jugador más laureado de nuestro fútbol decida cambiar su postura.

El propio Aquino sostuvo que está sondeando la posibilidad de postergar su retiro para fin de año. “Ahora con este parate no sabemos para cuando vamos. Voy a hablar con el presidente para tratar de extender hasta diciembre y retirarme ahí”, indicó.

“Ahora no sabemos cuándo va a terminar el torneo. Ojalá se normalice todo rápido y estemos rápido en la cancha que es lo que todos quieren. La pandemia me ayudó porque me está alargando la carrera”, añadió entre risas el jugador que en septiembre cumple 40 años.

El experimentado mediocampista también habló sobre la situación que atraviesan los jugadores de General Díaz, que este año todavía no percibieron sus haberes. «Me solidarizo con la gente de General Díaz que están pasando un mal momento. Hicimos una colecta para ayudarles un poco. Me dolió un poco la situación de ellos, no me gustaría estar en sus lugares porque sé el compromiso que tienen los jugadores en sus casas y con su gente», mencionó.

Aseguró además que no debe ser el único caso en nuestro fútbol, pero no quiso generalizar. «Yo te puedo asegurar que el 90% de los clubes le deben a sus jugadores, sino que muchos no quieren decir por temor. Nosotros tenemos el privilegio de estar en un club que nos brinda todo», concluyó.