Libertadores / Sudamericana: Boca viaja a Quito y Estudiantes ya no tiene chances

El triunfo de Gremio movió las posiciones en los cruces de ambas Copas. Cómo afectó al Xeneize y a los otros equipos argentinos.

Luego del sorteo de los octavos de Libertadores y los octavos de Sudamericana (antes se jugarán los playoffs), este martes se completaron dos partidos de las Copas que afectan los cruces de ambas competencias. Y atención Boca y Estudiantes, ya que estos resultados impactaron en sus escenarios. Boca ya tiene claro que deberá jugar los playoffs en la altura de Quito (Independiente del Valle o Liga de Quito). Mientras que Estudiantes quedó cuarto en su grupo de la Libertadores y ya no tiene chances de enfrentar a uno de los segundos de la Sudamericana.

Sudamericana/Libertadores

Por el grupo C de la Libertadores, Gremio le ganó 1-0 como visitante a Huachipato. En esa zona Estudiantes quedó eliminado. The Strongest (diez unidades) y Gremio (nueve) pelean por el primer puesto. Mientras que Huachipato quedó tercero y participará en los playoffs de la Sudamericana.

Por otra parte, Inter de Porto Alegre le ganó 2-0 a Real Tomayapo y quedó tercero del Grupo C de la Sudamericana, pero puede clasificar a los playoffs si el sábado le gana a Delfín.

El escenario de Boca

Con el triunfo de Gremio, cambia el orden de los terceros de la Copa Libertadores que enfrentarán a los segundos de la Sudamericana, con lo cual, se modifica el posible rival de Boca…

Huachipato del Grupo C pasó a ser el mejor de los terceros de la Libertadores, Así Liga de Quito quedó en tercer lugar e Independiente del Valle en el cuarto. Boca aparece quinto entre los segundos de la Sudamericana, con lo cual por el momento enfrenta a Independiente del Valle.

Pero ojo que Boca puede perder esta posición y quedar sexto. Para eso, Delfín debería ganarle al Inter por tres goles de diferencia el próximo sábado. O la otra forma en la que puede quedar sexto, es que Inter le gane a Delfin por cuatro goles. Si se da alguna de estas dos opciones, Boca jugaría contra Liga de Quito.

Los posibles rivales de Boca

Cualquiera de los dos rivales que le toque en los playoffs, Boca jugará la ida en la altura de Quito.

Independiente del Valle viene de ganar la Fase 1 de la LigaPro. El domingo pasado venció 1-0 a Orense con gol de uruguayo Renzo López, en el final. Así se aseguró estar en la final por el título a final de la temporada y se clasificó a la Copa Libertadores 2025. En la Libertadores fue tercero en su grupo, detrás de Palmeiras y San Lorenzo.

Liga de Quito es el vigente campeón de la Sudamericana, viene de ganarla ante Fortaleza en Punta del Este, con Luis Zubeldía (hoy en Sao Paulo) como DT. En la Fase 1 de LigaPro quedó tercero, a cinco puntos de Independiente del Valle. En su zona de la Libertadores también quedó 3°, detrás de Junior y Botafogo. En la última fecha se jugó una final contra Universitario de Perú, le ganó 2-0 en Quito y clasificó al Playoff.

¿Cómo seguiría el

camino de Boca?

Entonces, en resumidas cuentas, Boca puede caer en los Playoff E y F del cuadro de octavos de la Conmebol. Es decir, si finalmente es quinto y pasa los 16avos, tendrá que jugar con Lanús; mientras que si es sexto lo hará con Cruzeiro. En ambos casos, va a definir la serie siempre de visitante: o en la Fortaleza del Granate o en Brasil.

Pero claro, primero lo primero. Es decir, para llegar a esa instancia de tener la chance de jugar octavos con Lanús o Cruzeiro, Boca tiene que superar los playoff, que se disputarán en las semanas del 17 y 24 de julio, después de la Copa América.