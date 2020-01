Libertadores: victoria de Obras y derrota de Ciudad

Compartir

Linkedin Print

Cerró la segunda jornada de vóley en el Roberto Pando, donde Obras de San Juan derrotó en set corto a Fiat Minas (Bra) (25-20, 27-25, 20-25, 21-25 y 15-11), y Sesi de São Paulo hizo lo propio ante Ciudad de Buenos Aires (25-15, 16-25, 25-20, 22-25 y 15-11).

El primer partido del día comenzó con un Obras de San Juan encendido, siendo agresivo en ataque y sumando desde el bloqueo-defensa, acciones que llevaron a que el conjunto sanjuanino llegue cómodo al final y finalice 25-20 el primer set.

El segundo parcial, el equipo brasileño sacó ventaja de entrada, mejoró en ataque y fue profundo a la hora de rotar. A mitad de set, Obras achicó la diferencia y en un ajustado cierre, el equipo Argentino lo ganó 27-25.

Luego de ir ganando 2-0, los dirigidos por Santiago Paredes no pudieron mantener la diferencia ante la reacción de Minas, que con un buen desempeño de sus puntas-receptores Argentinos, Nicolás Lazo y Lucas Ocampo, logró llevar a que el partido se defina en set corto.

El Tie brick estuvo muy parejo de entrada, Obras supo sacar diferencia de 3 puntos manteniendo la rotación hasta el final.

En el segundo partido del día, el conjunto brasileño comenzó liderando desde el inicio y logró el quiebre desde un principio con una diferencia de 7 puntos.

El juego de Sesi pasó por la buena distribución de armador William, y Ciudad no supo controlarlo. Ciudad arrancó el segundo set sacando una buena diferencia de 4 puntos, la cual estiró durante el resto del parcial. Sesi falló en ataque de rotación, acción que había hecho muy bien en el set pasado, y no pudo achicar el resultado.

Los últimos dos sets comenzaron similar, Sesi sacando diferencia de 2/3 puntos, centrando mucho el juego y haciéndose fuerte por posición 2. Ciudad de Buenos Aires llegó al cuarto set creciendo con el juego por las puntas, con una destaca actuación de Luciano Palonsky para que “Muni” estire el partido a set corto.

El Tie brick fue muy ajustado, casi sin sacarse ventaja hasta el punto 10, donde Sesi apretó desde el saque y pudo cerrar el partido 15-11.