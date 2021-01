Libres del Sur denunció que “justificándose con la pandemia el Gobierno se lleva puesto los DD HH”

Compartir

Desde Libres del Sur emitieron un duro comunicado donde denunciaron que “justificándose” con la pandemia el gobierno de Formosa “se lleva puesto los derechos humanos”.

“El gobierno de Formosa desde que llegó la pandemia y luego la cuarentena al país, allá por marzo del 2020, con el argumento de cuidar la salud de sus comprovincianos no ha vacilado en pasar por encima de derechos y libertades ciudadanas, violentando abiertamente los derechos humanos. Los actos de barbarie que ha cometido, los justifica descaradamente en ‘cuidar la salud y la vida'”, comienza el comunicado firmado por los más altos dirigentes a nivel nacional y provincial de Libres del Sur y Barrios de Pie.

“Primero utilizando la brutalidad policial para garantizar la cuarentena. Después, impidiendo el ingreso a la provincia de los ‘varados’ en los límites de su territorio por meses; hasta que la propia Corte Suprema de la Nación los obligo a dejarlos entrar. Ahora llevando por la fuerza a pobladores del interior, fundamentalmente de la Comunidad Wichí, a centros de aislamiento, parecidos a campos de concentración, distantes cientos de kilómetros de sus viviendas y de sus familias. No solo llevan allí a los que dan positivo, sino también a los que son contactos estrechos y a otros simplemente por ser casos ‘sospechosos'”, enumeran.

Y continúan: “también ha recurrido Insfrán directamente a la represión policial a pobladores de San Miguel que, cansados que se los aísle y no se los escuche, se movilizaron pidiendo un cajero móvil para poder cobrar sus pensiones y beneficios sociales. Detuvieron a 15 ciudadanos y los llevaron a la ciudad capital, a 760 km de distancia. Finalmente, también detuvieron por la fuerza a dos concejalas de la ciudad de Formosa, que tuvieron el valor de denunciar públicamente lo que está sucediendo en su provincia”.

“Desde Libres del Sur repudiamos profundamente, como hemos hecho desde siempre, que en nuestra Argentina se mantengan algunos gobiernos provinciales que toman medidas que ‘son llevadas adelante con un nivel de autoritarismo que nos recuerdan oscuras épocas de nuestra Patria que no queremos vuelvan a repetirse’, como acaban de señalar en un pronunciamiento, certeramente, los principales sacerdotes formoseños. Exigimos al gobierno nacional que intervenga decididamente ahora, para defender sobre todo a los más débiles y marginados”, finalizan.

