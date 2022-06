Líder del movimiento social más cercano al Gobierno maneja un presupuesto de $ 270 mil millones

Compartir

Emilio Pérsico es un dirigente multifacético y tiene una posición que no abunda: lidera un movimiento social y es funcionario nacional. El Movimiento Evita es la organización popular más numerosa y “albertista”. Sus militantes son beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Pérsico, como secretario de Economía Social, integrada al ministerio de Desarrollo Social, coordina la distribución de ese programa, el más importante después de la Tarjeta Alimentar.

Su secretaría tiene asignado un presupuesto de más de 270 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que tiene asignado el ministerio a cargo de Juan Zabaleta, que es de 584.680.260.281 pesos. Esas razones lo llevan a ser el hombre dentro de los movimientos sociales más poderoso e influyente, dos adjetivos que rechaza.

Desde esa posición de fuerza, el ex integrante de la organización guerrillera Montoneros y fundador de Quebracho también hace política. A través de su pareja, la diputada provincial Patricia Cubría, desembarcó en La Matanza -su lugar de residencia- para disputarle en 2023 la intendencia a Fernando Espinoza, uno de los “barones” del conurbano, ex presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires y actual titular de la poderosa Federación Argentina de Municipios (FAM). Una tarea que se presenta como titánica y que ya comenzó en las paredes de los barrios. “No tiene trabajo territorial, solo planes sociales”, lo desautorizan desde el Partido Justicialista.

Desde hace varios años, el Movimiento Evita busca ganar posición territorial: disputarle concejales e intendencia al peronismo tradicional y enfrentarse a La Cámpora, la agrupación que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner, hijo de la Vicepresidenta.

El Evita ya gobierna un distrito del conurbano, Moreno. Su intendenta es Mariel Fernández, la pareja de Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular. Esa organización nuclea a la mayoría de los movimientos sociales que integran el Frente de Todos y que también reciben cientos de miles programas sociales consecuencia de la crisis social y económica que atraviesa el país.

Desde la secretaría de la Economía Social, Emilio Pérsico maneja dos programas identificados con los números 24 y 38. El primero tiene un presupuesto de 2.273.996.938 pesos. Su objetivo, según la descripción que se realiza en la página oficial del ministerio de Desarrollo Social, es “brindar instancias de capacitación y asistencia técnica para proveer conocimientos y técnicas que mejoren las condiciones de empleabilidad (en relación de dependencia y/o autoempleo) de las personas en situación de vulnerabilidad social para lograr su inserción en el mercado laboral formal y/o generar ingresos mediante una actividad independiente”.

El presupuesto nacional impone que debe administrar ese monto en cinco objetivos: Promoción de la Comercialización de la Economía Social (320.333.467 pesos); Programa Nacional de Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales “Argentina Recicla” (496.364.149 pesos); Fortalecimiento Institucional, Capacitación y Asistencia Técnica (236.944.322 pesos); Fondo para el Financiamiento de la Economía Social (262.900.000 pesos) y Asistencia Financiera de Unidades Productivas de la Economía Social y Popular (957.455.000 pesos).

Para acceder a cada uno de estos beneficios hay que cumplir ciertos requisitos que son aprobados o rechazados por la secretaría que conduce Pérsico. Entre ellos, estar inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNATEP).

Los últimos datos publicados revelan que hasta el 12 de febrero de 2022 se habían inscripto 3.225.268 personas. La mitad de los trabajadores registrados,. que son 6.548.716 personas. El 57,8% de los inscriptos en el ReNATEP son mujeres y el 42,2% hombres. El promedio de los potenciales beneficiarios de los programas sociales que maneja Pérsico es muy joven: 33 años.

El número dos de la secretaría que lidera Pérsico es Walter Alejandro “Peluca” Gramajo, otro dirigente del Movimiento Evita. Pablo Chena, el director de Economía Social y Desarrollo Local, también integra la organización. Por último, Sonia Lombardo, a cargo de la Dirección del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, es decir del ReNATEP, es socióloga y, como los funcionarios que la preceden, dirigente del Movimiento Evita.

