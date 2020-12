Liga 2021: dos torneos, 26 equipos y ningún descenso

Compartir

Los campeonatos se jugarán uno por semestre: el primero será “por zonas” y el segundo con formato de “todos contra todos”. No habrá descensos durante el año que viene, pero los dos certámenes sumarán para los Promedios, que se volverán a utilizar en 2022. Ambos campeonatos los jugarán 26 equipos: los 24 actuales de la Liga más los dos que asciendan de la Primera Nacional.

En un final de año atípico, con fiestas en medio de la competencia y con la necesidad de tener definido el calendario 2021, el fútbol argentino ya tiene todo organizado para el año que comienza en pocos días. El último borrador (que aspira a ser el definitivo) fue pulido, debatido y “acordado” el miércoles pasado en una reunión en las oficinas de la Liga en Puerto Madero que sirvió como encuentro de Fin de Año para los dirigentes de la Primera División. Doble Amarilla accedió a los detalles del calendario 2021 que tendrá dos torneos de diferentes formato, no tendrás descensos, pero sí los puntos contará para los Promedios que serán clave en 2022. Cómo son los formatos, qué pasará con los clásicos y la vuelta de la “definición por penales”.

Tras la realización de esta actual Copa Diego Maradona, habrá un receso en la actividad oficial de casi un mes. El 14 de febrero comenzará el nuevo torneo. Ese campeonato lo jugarán los 24 equipos actuales de la Liga más los dos ascendidos de la Primera Nacional (a su vez, los mismos equipos jugarán el torneo siguiente, que analizaremos y desglosaremos más adelante).

En este primer campeonato del año, habrá dos zonas (de 13 equipos cada una) con un partido interzonal (clásico) por jornada. Es decir, ya se puede saber que Boca irá a una zona, River a la otra y jugarán un partido entre ambos. Lo mismo sucederá con Racing e Independiente, San Lorenzo y Huracán, los dos rosarinos, los dos santafesinos, los dos platenses, Banfield y Lanús, Atlético Tucumán y Central Córdoba y los demás emparejamientos.

Se jugará todos contra todos a una rueda. Terminada esa fase de 13 partidos (los 12 encuentros con los equipos de la zona, más el interzonal), los cuatro mejores de cada zona pasan a Cuartos de Final. El esquema es el clásico: el primero de una zona con el cuarto de la otra y los segundos contra los terceros. Luego: semis y final. Todas las llaves se jugarán a partido único (en principio en estadio neutral), aunque cabe que los Cuartos y las Semis se jueguen en la cancha del equipo con mejor posición en su zona. La final sí será en estadio neutral.

En los mano a mano, si hay empate, se va directo a los penales. Los puntos acumulados en la fase de grupos suman para los Promedios (que volverán a implementarse en 2022) y no habrá descensos.

Las fechas de disputa de los partidos serán: 14, 21 y 28 de febrero; 7, 14, 21 y 28 de marzo; 4, 11, 18 y 25 de abril; y 2 y 9 de mayo, para la fase de grupos. Los mano a mano se van a disputar 16, 23 y 30 de mayo. En el programa de partidos están incluidas las fechas FIFA. Por último, el detalle importante es que el ganador de esta copa clasifica a la Copa Libertadores 2022. Así se llega al receso de mitad de año, lapso del año en que se jugará la Copa América.

Segunda mitad del año

En el segundo semestre, arrancando la primera semana siguiente a la finalización del certamen continental a nivel de selecciones, se jugará otro torneo. Será disputado por los mismos 26 equipos que el anterior, a 25 partidos (una rueda), sin fecha especial de clásicos. El campeón será quien sume más puntos y todas las unidades que acumulen los equipos servirán para engrosar el Promedio, que se volverá a implementar en 2022.

Las fechas de disputa son las que se detallan a continuación con una salvedad: en agosto (hasta ahora) hay PASO y en octubre elecciones generales de medio término. Cuando se definan las fechas de esos comicios, las jornadas que estaban designadas para esos fines de semana, se pasarán para martes, miércoles y jueves de la semana anterior.

En principio, estas son las fechas: 18 y 25 de julio; 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto; 5, 12, 19 y 26 de septiembre; 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre; 7, 14, 21 y 28 de noviembre; y 5 y 12 de diciembre. Dentro de todas estas fechas, se encuentran las fechas FIFA y falta adicionar tres jornadas más entre semana, de acuerdo a como se vaya desarrollando el calendario final del 2021.

El campeón clasifica a la Copa Libertadores 2022. Los otros tres cupos para la Libertadores y todas las plazas para la Sudamericana de ese año se definen por sumatoria de puntos anual (fase de grupos del primer torneo, más todo el segundo campeonato).

