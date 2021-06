Liga Chaqueña de Fútbol: ya entrenan todos los equipos

Compartir



Tras la habilitación del Gobierno del Chaco para el regreso a las prácticas deportivas, los 18 equipos de Primera “A” de la Liga Chaqueña de Fútbol comenzaron esta semana con los entrenamientos grupales pensando en la vuelta a la competencia.

Hace un mes que no hay fútbol. El “Apertura” se paró tras jugarse la 6ª fecha (15 y 16 de mayo) debido a las restricciones como prevención al Covid-19 impuestas por el gobierno nacional y avaladas por el gobierno provincial. Desde el viernes 21 de mayo los dirigentes liguistas resolvieron “frenar” todos los entrenamientos.

Ahora, con el retorno de las prácticas, la gran pregunta es cuándo volverá la competencia. La restricción de que no haya fútbol es hasta el lunes 21 de junio, y habrá que esperar las nuevas medidas que dictamine el gobernador Jorge Capitanich a partir de allí.

El presidente liguista, Roberto Acosta, ya señaló que respetarán a rajatabla los decretos. Así, en caso de que el gobierno declare que se habilitan las competencias deportivas, será inminente que la Liga programe partidos.

Todavía quedan 11 fechas por disputar del torneo “Apertura” (además hay nueve partidos pendientes por casos de Covid-19 entre las jornadas 2 y 6). Y después habrá que ver qué resolución toman los directivos liguistas respecto del torneo Clausura, teniendo en cuenta que son 17 fechas y que el calendario se deberá ajustar y mucho para completar todas las jornadas antes del 31 de diciembre.

En cuenta a las otras categorías, también ya volvieron a entrenar la Primera “B” (se paró en la 5ª fecha), las Terceras “A” y “B”, el torneo de Fútbol Femenino (se jugó hasta la 3ª jornada) y las divisiones inferiores (todavía no arrancó el campeonato). Los próximos días serán clave para definir si la pelota vuelve a rodar en breve. La mayoría de los presidentes de todos los clubes ya definieron su postura: quieren que regrese la competencia.

