Liga de Desarrollo: Ferro venció a la Unión en Caballito

Ferro consiguió un importante triunfo en una nueva jornada de La Liga De Desarrollo, al vencer por 76 a 58 a La Unión de Formosa.

El primer tiempo marcó la dinámica de todo el partido: Ferro aprovechando las ventajas que La Unión le entregaba. En el comienzo, el local aprovechó las ventajas adentro con su poderío físico de Gerhardt y Metzger, mientras el visitante sobrevivía a base de triples. Cuando la visita comenzó a fallar, Ferro puso quinta, y sacó cinco de luz para el primer tiempo muerto de la noche. La Unión decidió plantar una zona para frenar los goles fáciles en la pintura, pero Ferro castigaba con sus miles de recursos perimetrales. El conjunto visitante no lograba frenar a Oeste, y le costaba muchísimo anotar, producto de la muralla que le plantó Ferro en la pintura. El primer cuarto terminó con una ventaja cómoda para Ferro: 27-14.

En el segundo período, la dinámica del juego no sólo que no cambió, sino que se profundizó. Ferro le sacó todo el jugo a su poderío físico y recursos en el perímetro, pero le costaba mucho anotar. Sin embargo, el conjunto formoseño no logró aprovechar estos minutos de desconcierto local, y el verdolaga siguió arriba por nueve. Luego de un tiempo muerto, Ferro reubicó su mira y logró sacar la luz que el partido merecía: 45-24.

El tercer cuarto no fue distinto: Ferro se dedicó a cuidar su ventaja, y esperar los destellos de La Unión, que intentaba remontar, pero simplemente, no podía. Ferro convirtió al partido en un juego de posesiones largas, y así frenó en seco toda chance de remontada visitante. El cuarto terminó con una ventaja local de dieciocho: 58-40.

El último cuarto supuso la última chance de La Unión de remontar, que lo intentaba con Vicentin de bandera. Pero Ferro, con mucha inteligencia y agresividad, se dedicó a agotar el reloj y cuidar las posesiones; y así fue. El verdolaga ganó por 18, y se llevó un importante triunfo para no perder pisada en la lucha por el cuarto puesto de esta Liga de Desarrollo. Ahora, dos semanas para descansar. Esperemos que el 30/3, la acción pueda volver a las canchas.