Compartir

Linkedin Print

El Xeneize venció a La Unión por 80-72 y necesita sólo un triunfo más para garantizar su lugar en el Final Four. Obras le ganó a Unión en Santa Fe por 78-71 y Peñarol goleó a Hispano en Río Gallegos por 87-51.

Boca (28-4) derrotó como local a La Unión de Formosa (19-16) por 80-72. El Xeneize tiene un pie y medio en la definición de la competencia. Apenas necesita un triunfo más en los seis partidos que le restan para garantizarse un lugar en el Final Four.

Ante los formoseños, otra vez la gran figura fue Juan Martín Guerrero. El base aportó 19 puntos (7/12 tiros de cancha), 7 rebotes y 3 asistencias en los 29’ que disputó.

Obras Basket (19-13) superó a Unión (11-23) en Santa Fe por 78-71

El dueño de casa empezó sacando una diferencia de 19 a 7, debido a que encestó 13 tantos de contraataque. Sin embargo, el aurinegro achicó la distancia antes del cierre del primer cuarto (11-19), de la mano de Matías Von Schmeling y Juan Facundo Del Valle (anotaron siete cada uno).

El Tatengue arrancó el segundo episodio con una racha de 11 a 3. Lautaro Pascual (diez unidades), Joel Peralta y Santiago Minello (ambos con siete) lideraron los avances del conjunto santafesino. De todos modos, Obras redujo el margen a 32-37 antes del descanso. El elenco de Javier Ielmini convirtió 18 en la pintura y once tras pérdidas.

Unión volvió de los vestuarios con el objetivo de conservar la ventaja. Los puntos en la pintura (40 en total) le permitieron sostenerse al frente en el marcador. No obstante, la visita reaccionó por medio de las acciones de Juan Facundo Del Valle (18 (2-3 en tiros externos), cinco tableros y cuatro robos), Fernando Fuenmayor (23 (tres), nueve y dos tapas) y Franco Ferri (15, uno, tres y una). Así, concluyó el tercer capítulo abajo por tan solo dos tantos (56-58).

En el último segmento, Obras ajustó las marcas en defensa y le dio intensidad. Es que terminó con 12 recuperos y le provocó 23 pérdidas al rival. En cuanto al ataque, el rockero encestó 29 tantos tras pérdidas y 30 desde el banco. Los ingresos de Fuenmayor y Von Schmeling desde la rotación fueron fundamentales. Además, Lautaro Barrios colaboró con su efectividad desde el perímetro, finalizando con once y dos triples. Con este resultado, los de Núñez quedaron con un récord de 19 partidos ganados y 14 perdidos. Este viernes visitarán a Comunicaciones de Mercedes.

Cuatro jugadores culminaron con doble dígito: Fernando Fuenmayor (23 puntos), Juan Facundo Del Valle (18), Franco Ferri (15) y Lautaro Barrios (11).

Compartir

Linkedin Print