Liga de Voley Argentina RUS /cuartos de final: San Lorenzo CEFS y Ciudad a semis

Los cuartos de final de la LVA RUS 2024/25 siguen su marcha y este lunes dejaron partidazos en el Polideportivo Braian Toledo. San Lorenzo, CEF5 y Ciudad sellaron su clasificación a semifinales, mientras que River logró igualar su serie ante Monteros y todo se definirá mañana.

San Lorenzo abrió la jornada con una victoria clave y contundente ante Tucumán de Gimnasia por 3-0, con parciales de 25-23, 25-15 y 25-21. Con este resultado, el Ciclón cerró la serie 2-0 y, por primera vez en su historia, se metió entre los cuatro mejores equipos de la LVA RUS. Wilson Acosta fue la gran figura del partido con 19 puntos, junto a Valentín Durdos, que también sumó 19 tantos.

Luego fue el turno de River, que sacó un partidazo para igualar la serie frente a Monteros. El Millonario ganó 3-1 con parciales de 23-25, 25-19, 25-15 y 25-20, y así forzó el tercer partido que se jugará mañana. Sergio Acosta fue la gran figura con 26 puntos.

Más tarde, CEF5 de La Rioja también selló su clasificación y es semifinalista. El equipo dirigido por Marcelo Silva venció a Boca por 3-1 con parciales de 17-25, 25-21, 25-17 y 25-23, para cerrar la serie 2-0 y meterse entre los mejores cuatro. Gerónimo Elgueta fue el máximo anotador con 14 puntos y Lautaro Piotti se destacó con una gran actuación.

En el cierre de la jornada, Ciudad Vóley mostró toda su solidez y superó a Waiwen por 3-0 con parciales de 27-25, 25-21 y 25-17. Con este triunfo, Muni se quedó con la serie 2-0 y aseguró su lugar en semifinales, donde se cruzará con San Lorenzo. Germán Gómez fue la figura del encuentro con 12 puntos.

Mañana se definirá el último semifinalista, cuando Monteros y River disputen el tercer partido de su serie desde las 18:00 hs en el Polideportivo Braian Toledo.

FeVA ya trabaja para un nuevo año de Copas Argentinas en Chapadmalal

El 2025 nuevamente tendrá la fiesta de las Copas en el Templo del Vóley con la realización de los torneos en Sub 12, Sub 18, Sub 16 y Sub 14, entre el 2 y 24 de noviembre próximo.

Luego del éxito de la edición 2024 con acción en las ocho canchas del Polideportivo y el alojamiento y comida en el renovado Hotel 6, FeVA comenzó a trabajar para mejorar aún más la infraestructura y demás detalles hacia las Copas ya que, por ejemplo, se mejorará el sistema de iluminación.

En la próxima Reunión de Consejo que se realizará el próximo 15 de marzo se brindará más información a las federaciones con respecto a los detalles y costos para este año.

En 2024 fueron unánimes los halagos de los clubes participantes durante los cuatro torneos sobre la calidad de la comida y alojamiento, como así también la parte de organización deportiva de cada competencia.

La FeVA, que está en su mejor momento en el proyecto junto a Chapadmalal, ya trabaja para que en este 2025 las mejoras sean aún más en post de recibir de la mejor manera a la familia del vóley durante noviembre próximo.