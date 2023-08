Liga Evolución de Futsal: Argentina se consagró ganador invicto de la Zona Sur

En la última fecha, la Mayor se impuso por 3-1 ante el anfitrión Bolivia, mientras que la Sub 20 igualó 1-1 para terminar con 20 puntos en la cima de la clasificación.

Las selecciones Mayor y Sub 20 de Argentina se adjudicaron el título en la Liga Evolución Futsal Zona Sur 2023, que se disputó en el Municipio de Quillacollo, Departamento de Cochabamba, en Bolivia.

Argentina se coronó como ganadora de la competencia al quedar en la cima de la tabla general del torneo con 20 puntos. La ‘Albiceleste’ también fue primera en las tablas de la categoría Sub20 y la de Mayores con 10 puntos en cada una. Ahora, los conjuntos argentinos se tendrán que enfrentar al ganador de la Zona Norte en la Final en ambas categorías, que definirá al campeón.

En la última jornada, el equipo Mayor de Matías Lucuix cerró su participación en la Liga Evolución Futsal Zona Sur 2023 derrotando 3-1 al a los locales, para así terminar el torneo quedando invictos y primeros en todas las tablas.

Bolivia se puso al frente a los 15′ de la primera parte gracias a Roberto Guerrero, pero luego, la Albiceleste remontó en la segunda mitad con goles de Marcos González a los 5′, Iván Alegre y Pablo Vidal. En tanto, en la categoría Sub 20, bolivianos y argentinos se repartieron los puntos en la última fecha al empatar 1-1. Enzo Báez marcó para los ganadores de la zona dirigidos por Damián Stazzone a 20 segundos del final de la primera etapa del encuentro, después, los locales igualaron el marcador a los 4′ de la segunda mitad.

La tabla general quedó con Argentina en primer lugar con 20 puntos, Uruguay en el segundo puesto con 15, Paraguay tercera con 13, Bolivia cuarta con 8 y Chile en la última posición con una unidad.

