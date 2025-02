Liga Federal 2025: Mora y Cárdenas suman experiencia y jerarquía al Taninero

Se viene una muy atractiva y competitiva Liga Federal de Básquet y el Club Domingo Faustino Sarmiento se arma nuevamente con la clara meta de ser protagonista. El conjunto del Barrio San Martín sumó a dos refuerzos formoseños con amplio recorrido en el básquet del ascenso. Se trata de “Lucho” Cárdenas y Sergio Mora.

Cárdenas jugó la temporada anterior Liga Federal con Club Colon de Corrientes y tiene paso entre otros por El Tala, Sol de América, Sol de Mayo y La Unión de Formosa. Luciano es Ala-Pivote, nacido el 16 de diciembre de 1994 y con un 1.86 m de altura.

Mora viene de jugar el Prefederal con Sol de América y tiene un amplio recorrido que incluye La Unión, Peñarol del Tala, Estudiantes de Formosa, AMAD de Goya, Atl. Saladas e Hindú de Resistencia entre otros. Sergio es escolta, nacido el 18 de mayo de 1993 y con 1.80 m de altura.

La palabra de los

flamantes refuerzos

-Sergio Mora: “Nos estamos armando, es un plantel nuevo que se está ensamblando. Queremos llegar de la mejor manera posible al inicio mismo del torneo. La llegada al club fue muy buena para mí. Me recibieron de muy buena manera y eso es algo que uno como jugador, pero sobretodo como persona lo valora mucho. Sarmiento es un club al que me enfrente mucho en los últimos años y siempre supe que se arman para ser lo más competitivo posibles. Vienen de unos últimos años donde son protagonistas, tanto en los Preferales como en la Liga Federal. Vengo a aportar, a entregar de mi parte lo mejor para el equipo. Conozco la categoría, los jugadores y siento que uno con los años le puede aportar desde ese lado. Trato de dar lo mejor posible, la intensidad para la defensa, ayudando no solo en defender a los perimetrales sino también a los internos. Somos un equipo nuevo, con un DT nuevo y hay que trabajar duro. Tenemos que llegar de la mejor manera a cada uno de los juegos”.

-Luciano Cárdenas: “Estoy contento con mi llegada al club. Hace rato mi intención era volver a Formosa, con el objetivo de estar también cerca de la familia. Uno tiene siempre muchos objetivos…ser primeros, cumplir con el club, con la gente, en Sarmiento se siente mucho el apoyo de los hinchas. Va a ser esta una zona dura, competitiva, los equipos considero que se armaron muy bien. Hay muchos mayores de jerarquía. Eso eleva la vara para todos y cada partido hay que jugarlo. El equipo tiene una esencia bien formoseña y eso me genera tranquilidad y me gusta. Me alegra compartir equipo con Sergio, Emi y Maxi. Fuimos parte de ese equipo de Formosa que fue Campeón Argentino. Nos conocemos, sabemos las características de cada uno y eso claro que nos viene muy bien. Sabemos cuáles son las virtudes de cada uno y eso suma mucho. A Juan (Vargas) lo conozco por haber enfrentado equipos suyos y sé que es un entrenador que trabaja duro”.