Liga Federal: Córdoba ganó en Posadas y clasificó a los playoffs

En el encuentro correspondiente al play-in de la División NEA de la Liga Federal de Básquetbol, el Club Córdoba dio el golpe en la ciudad de Posadas al derrotar a Mitre por 91 a 80, para de estar manera quedarse con el último boleto a los playoffs, donde ahora deberán enfrentarse con Tokio de Posadas.

Luego de una Fase Regular complicada, el Club Córdoba pudo conseguir el pasaje a los playoffs al imponerse en el duelo del play-in en condición de visitante ante Mitre de Posadas, al que derrotó por 91 a 80, luego de haber dominado las acciones de principio a fin, lo que le permitió cerrar el juego con tranquilidad. En el elenco conducido por Germán «Chiche» Roldán se destacaron las tareas de Santiago Fiorio con 24 puntos y Emilio Vallejos con 16, mientras que por el lado del local el goleador fue Juan Barreyro con 17 puntos.

Recordemos que Córdoba tuvo que afrontar esta eliminatoria a un partido, luego de haber quedado en el último lugar (noveno) de la etapa clasificatoria de la División NEA, con apenas 2 triunfos en 16 presentaciones. Mientras que Mitre había finalizado octavo con 4 victorias y 12 derrotas, y por ese motivo contó con la ventaja de localia.

Con este resultado, el elenco capitalino deberá enfrentar en el primer cruce de los playoffs con Tokio de Posadas, quién fue el mejor de la fase regular, y que contará con la ventaja de localia en la serie al mejor de tres encuentros. Además los otros duelos serán: Cultural de Santa Sylvina vs. El Tala, Estudiantes de Formosa vs. Hindú Club y San Martín de Curuzú Cuatiá vs. Sarmiento de Formosa.

Síntesis del partido

Mitre (80): Mateo Vincitorio 7, Lucas Cantero 11, Juan Barreyro 17, Bruno Castonjauregui 12, Hugo Raggi 9; Lautaro Sánchez 0, Tiago Martínez 2, Ismael Sarruff 15, Francisco Stassi 7. DT: Franco Gutiérrez.

Córdoba (91): Ignacio Marco 11, Juan Cruz Cequeira 13, Juan Cruz Ferreyra 10, Santiago Fiorio 24, Emilio Vallejos 16; Juan Martín Quiroz 0, Maximiliano Monzón 4, Tiago Cutrona 3, Agustín Revidatti 2, Agustín Robles 5, Hugo Benítez 0. DT: Germán Roldán.

Progresión: 17-23, 32-47, 47-65, 80-91.

Cancha: Mitre (Posadas, Misiones).