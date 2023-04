Liga Federal: Cultural festejó en tierras correntinas

Por la Zona NEA, Centro Cultural y Deportivo Santa Sylvina derrotó por 69-85 a Club Básquetbol Córdoba en la Ciudad de Corrientes y consiguió un triunfo clave para seguir peleando por los primeros puestos.

En el primer cuarto ambos equipos estaban parejos. Club Córdoba tuvo la pelota los primeros minutos, llegando a sacar una diferencia de 8 puntos con grandes actuaciones de Juan Cruz Ferreyra y Santiago Fiorio desde el tiro de tres. Sin embargo, los dirigidos por Norberto Viñeta se pusieron en partido rápidamente con Puebla y Araujo que descontaron a cuatro, la diferencia fue de 25-21.

En el segundo parcial, Germán Roldan rotó el equipo, destacándose el juvenil Hugo Benítez. Como en el primer cuarto, Puebla y Araujo tuvieron una alta efectividad desde el perímetro y ya se perfilaban como las figuras del partido. Aprovechando la falta de efectividad del local y con una buena defensa, Cultural se llevaba el segundo cuarto 12-28 y se iba al descanso arriba por 12 puntos (37-49).

En el tercer parcial, el rojiblanco no logró recuperar la concentración y el conjunto chaqueño siguió aumentando la distancia, esta vez con un Arold sumando desde la pintura (parcial 15-19). La falta de efectividad hizo que Córdoba no lograra volver al partido, aunque en el último cuarto con Marcó y Cequeira como los conductores, pudieron acercarse en el marcador y empatar el parcial 17-17, aunque no fue suficiente. La diferencia que sacó Cultural en el segundo y tercer cuarto hizo que se llevará a Santa Sylvina un triunfo clave por 69-85.

Sebastián Puebla fue la figura de su equipo y del partido con 27 puntos, seguido por Carlos Araujo con 15 y Lautaro Arold con 11. En Córdoba el goleador fue Santiago Fiorio con 12 unidades, seguido por Juan Cruz Cequeira con 11 y Juan Cruz Ferreyra – Hugo Benítez con 9.

Síntesis

Córdoba 69: Ferreyra 9, Desimoni 0, Cequeira 11, Quiroz 0, Monzón 7, Cutrona 1, Revidatti 0, Robles 6, Benitez 9, Vallejos 5, Fiorio 12, Marcó 9. DT: Germán Roldán.

Cultural 85: Alderete 3, Ayala 0, Arold 11, Lopez 0, Cativa 0, Torres 0, Casares 10, Puebla 27, Ayala 2, Stacul 8, Moreau 9, Araujo 15. DT: Norberto Viñeta.

Parciales: 25-21, 12-28, 15-19 y 17-17.

Cancha: Dr. Mariano Andino Igarzabal.