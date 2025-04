Liga Federal de Básquet: Tokio volvió al triunfo apostando a los «gigantes»

Una noche redonda para Tokio que cerró el marcador final en 73 – 57 ante Hindú en su regreso a la victoria. Los primeros 10 minutos del encuentro de esta noche en el Rokuro Yamaguchi combinaron exploración con ansiedad. Los cinco iniciales fueron una secuencia de acercamientos con defensas fuertes y cerradas que no permitían avanzar del perímetro y los intentos, de ambos lados, no se traducían en tres puntos.

Así transcurrió hasta que promediando el cuarto un triple de Coronel aceleró el trámite y propulsó a Tokio a buscar su propio triple que llegó de la mano de Araujo y agilizar también los embates ante Hindú vía Santiago González que fue quien batalló bajo el aro y aportó puntos claves para irse al final en 18 – 15.

Para el segundo cuarto, Ponissi ya parecía encontrar el quinteto ideal. Durante el primer cuarto, el entrenador rotó prácticamente a todo el banco lo que le ofreció un vistazo del conjunto que podría generar la vía rápida al gol. Así volvió y apostó a la combinación entre Tabbia y los «gigantes», Santiago González y Frencia que aportaron altura, experiencia y presencia física para destacarse en las conversiones del cuarto.

Moscoso, el joven de la cantera oriental, se lució con un triple a los 7:27 del segundo cuarto que estiró la ventaja – a su punto máximo del juego hasta el momento – a 30 – 21 y motivó el pedido de minuto de la visita.

Tras el minuto las desatenciones del equipo chaqueño prosiguieron y no fue hasta que el banco visitante reingresó a Barrios, Maglier e hizo entrar a Brocal que el conjunto verde volvió a sentirse en su piel intentando volver a su juego. Hindú aprovechó a los Coronel para sumar de a dos pero del otro lado, Araujo y Barlocchi sumaban de 3 y estiraban el parcial que cerró en 46 – 29.

Al regreso del descanso largo, el cuarto empezó ardiente. Con mucha efectividad y con la visita marcando el ritmo del apuro se dio un pasaje de triples que calentaron el inicio pero que luego de unos minutos empezó a cortarse. Tokio apostó a cerrar su defensa y tener marcas más cortas y arruinarle los arribos a Hindú. Finalizó 61- 47, con 14 de diferencia y solamente Hindú «achicando» 3 puntos vs la ventaja de la primera mitad.

El final tuvo a Frencia como capitán del goleo ya que se encargó de anotar los primeros 6 que llegaron tras el descanso. Asistido por González, Araujo y Rainero marcó el anticipo de lo que se vendría; cosecha oriental en un escenario hostil para el conjunto chaqueño que ya no encontraba el cómo revertir la tendencia.

Para el final cuando las cartas estaban echadas y a falta de 2 minutos para el cierre, Tokio ya tenía en cancha a sus juveniles que duplicaban marca en ofensiva y cerraban el paso. Para coronar, Barlocchi con un doble le puso el moño a una noche de juego colectivo cuyas piezas empiezan a sonar armoniosas.

Santiago González con 20 puntos junto con Frencia de gran labor sumando 16 fueron actores claves de la noche del festejo oriental. Del lado del verde, Lucas Coronel concentró 22 para su plantel.