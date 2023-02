Liga Federal: Sarmiento de local va su por su primera victoria

El martes 28 es la fecha señalada para la tercera presentación en el Torneo Federal para los dirigidos por Gustavo Vega. A partir de las 22.00 hs. recibirá en el barrio San Martin a Córdoba Basquet de Corrientes.

Sarmiento intentará sumar su primer triunfo en el presente certamen teniendo en cuenta que hasta el momento no ha logrado alcanzar producto de dos derrotas en la misma cantidad de partidos en el Federal. Por su parte, Córdoba viene de cuatro derrotas consecutivas en cinco presentaciones.

El taninero realizó su último entrenamiento fuerte el domingo por noche donde Vega clarificó conceptos tácticos para el plantel a pocas horas del compromiso. El día previo al juego, los jugadores realizarán trabajos en el gimnasio y luego afinarán la puntería con tiros a las canastas.

El elenco formoseño tendrá varias bajas en relación a su último juego, ya no forma más parte del equipo, el interno Gabriel Parente. Además se confirmó la grave lesión de Pablo Quintana que lo dejará fuera de las canchas por al menos tres meses. La buena es que se sumarán Mauricio Fleitas y Gonzalo Ezequiel García a las filas del taninero. Este último de 20 años de edad, base y oriundo de la ciudad de Resistencia. La dirigencia no descarta la posibilidad que en las próximas horas dos fichas nuevas formen parte del equipo.

Los árbitros serán Julio Vasquez y Javier Salinas.Las entradas tendrán un costo de $350 y los menores que ingresen con camisetas de su club no pagarán.

Relacionado