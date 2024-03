Liga Federal : Sarmiento volvió a ganar y sumó su tercera victoria en fila

El Taninero continúa por la senda de la victoria y en la noche del domingo derrotó a Unión y Juventud de Bandera para alzarse con su tercer triunfo al hilo y de esa manera liderar su zona. Fue por 67 a 54 ante el conjunto de Santiago del Estero. Maximiliano Dubchuk de gran arranque de torneo fue la figura del juego con 24 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. En la visita vale destacar la labor de Alejo Croti que anotó 19 puntos y bajó 6 rebotes.

Sin dudas que la muy buena tarea defensiva del conjunto de Rovner fue la clave para quedarse con un partido muy duro, que se jugó ante un gran marco de público y con una temperatura muy elevada. Sarmiento al igual que hace seis días ante Hércules, dejó nuevamente a su rival por debajo de los 65 puntos. Esta vez fueron 54 y la mayoría llegaron a través de Croti.

El primer cuarto fue con Sarmiento tomando la iniciativa y Unión y Juventud corriendo de atrás en el marcador pero acercándose de a poco para irse abajo solamente por cuatro (19-15). En el segundo capítulo El Taninero fue levemente superior y merced a los puntos de Dubchuk, Gimenez y Moreau se fue al descanso largo ganando por 35 a 29.

El local mantuvo la ventaja y la estiró más en en el tercer cuarto para irse ganando por 48 a 40 y el periodo final con Ríos manejando los hilos y Dubchuk rompiendo la defensa rival fue muy favorable al conjunto formoseño que se llevó el juego por un claro 67 a 54.

Ahora el Taninero será visitante de Colón de Corrientes el viernes 15 de marzo en tanto que Unión y Juventud ese mismo día hará de local ante Atlético Tostado.

LNB: Ganó Unión y

respira en el fondo

de la tabla

El Tatengue cortó la racha de ocho caídas en fila al derrotar en casa a Ferro por 96 a 82. Morrison fue la figura con 28 puntos y 8 rebotes.

En un primer cuarto parejo, Unión siempre estuvo un paso delante de Ferro en el marcador. Comenzó ganando el rojiblanco con un parcial de 7-2 en los primeros minutos con Trevor Moore como estandarte en la ofensiva, sin embargo, no perduró en el tiempo ya que llegó a dos faltas personales rápidamente y fue reemplazado. Al no encontrar respuestas en su quinteto inicial, Federico Fernández recurrió a la banca para cambiar el rumbo del cotejo y las encontró fundamentalmente en Miguel Barriola que terminó el peldaño con 8 unidades. Además, hay que tener en cuenta las pérdidas (5) que tuvo el conjunto de Caballito y la cantidad de faltas de ambos equipos (15 en total) para describir lo que fue el primer cuarto en el Ángel Malvicino. Unión 27 – 22 Ferro con 7 de Moore en sus 4 minutos de juego.

Comienzo demoledor del Tatengue en el segundo cuarto con un parcial de 6-0 en apenas unos segundos para tomar ventaja de 11 en el marcador. Desde allí, los dirigidos por Maximiliano Seigorman supieron manejar los hilos del partido y mantener la ventaja durante todo el cuarto. Apretando el acelerador en el tramo final del primer tiempo, el rojiblanco sacó aún más distancia en el tanteador y se fue por 14 arriba. La poca efectividad del Verdolaga predominó en varios momentos y es por eso que no pudo descontar en el resultado. Unión 54 – 40 Ferrocon Jeremías Sandrini como amo y señor de las ofensivas rojiblancas.

Ya en el tercer período del encuentro, la realidad no distó de lo que fue los dos cuartos anteriores, un Unión superior en cuanto al juego en sí con mucha dinámica, juego colectivo y sacando diferencia en el marcador. La diferencia llegó a ser de 24 en un tramo del cuarto, pero Ferro ajustó sobre el final y descontó en el marcador con buenas defensas y mejores ataques. Unión 77 – 59 Ferro con 17 puntos de Dominique Morrison.

Emocionante cierre del encuentro en el cual Ferro mejoró en todo aspecto, apoyó su ofensiva fundamentalmente en la zona pintada y las penetraciones, esto sumado a que Unión anotó sólo 5 puntos en casi 7 minutos de juego hizo que los de Caballito se pongan a 9 y quede abierto el final del partido. Finalmente el conjunto rojiblanco pudo recuperar la memoria de lo que fue los 3 cuartos anteriores, y con un Morrison encendido, terminó cerrando mejor el partido y llevándose la victoria. Unión 96 – 82 Ferro con 28 de Morrison, bien escoltado por los 23 de Hure en los locales. En la visita, Tintorelli finalizó con 12 puntos.