Liga Federal: Tokio cayó ante Centenario y se quedó sin el sueño del ascenso

El “nipón” hizo un gran partido, pero no alcanzó para dar el salto a la tercera categoría del básquet nacional. Cayó ante “la fiebre” 68-63 y quedó eliminado de la Liga Federal. El máximo anotador en el vencedor fue Emilio con 23 puntos, en tanto que en la visita Tabbia aportó 18.

En el primer cuarto Tokio lo jugó mejor, con mucha intensidad defensiva logró cortar el circuito de juego local que no encontró los caminos para castigar. El parcial fue 15-20.

En el arranque del segundo cuarto Centenario salió efectivo y metió un pasaje de 7-0, pero rápidamente Frencia se enchufo y logró mantener al nipón arriba.

Pese a que Tokio marcaba el ritmo del juego, la mala noticia en la primera mitad fue que Dani Tabbia se cargó de faltas (4). El segmento terminó 19-20 para un resultado 34-40.

Luego de los camerinos Tokio arrasó, el equipo misionero mostró carácter y siendo efectivos e intensos en defensa lograron sacar una máxima de 12 puntos (34-46).

Con el pasar de los minutos, la visita reaccionó, castigando desde el perímetro con una alta efectividad “la fiebre” se puso a un punto 48-49. Pero con doble de Tabbi, Tokio se fue al descanso arriba 48-51.

El último cuarto fue palo a palo y ambos equipos entraron en el nerviosismo y la presión de la definición. A falta de 5 minutos de juego Tokio perdió una pieza clave, con la salida de Tabbia por 5 faltas.

Cuando todo estaba muy incierto aún, restando segundos para el final, Carnaghi falló dos triple claves casi de manera consecutiva, mientras que “la fiebre” no perdonó desde la línea de simples, y cerró el partido 68-63 para quedarse con el ascenso.

De esta manera, Tokio quedó a un paso del sueño que una vez más no pudo ser. El máximo anotador en el ganador fue Francisco Emilio con 23 puntos. Mientras que Daniel Tabbia anotó 18 para el nipón.