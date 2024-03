Liga federal: Tokio venció de manera contundente a Colón de Corrientes

Tokio sumó su segunda victoria en su casa al vencer este viernes a Colón de Corrientes por 89 a 70, en el inicio de la segunda ronda de la Liga Federal. Tabbia con 24 puntos fue el goleador del elenco misionero que sigue bien arriba en la tabla (5-1).

El equipo correntino arrancó mejor que el local, dominando desde el pick and roll con Ojeda y Castagno, quien lastimó en cada caída al aro. También Cárdenas se mostró siempre como una opción de gol para la visita. Tokio no le encontró la vuelta en los primeros minutos y dependió mucho de Tabbia. En los últimos minutos, con el ingreso de Krapp (de buen segmento) tuvo más opciones en ofensiva. A su vez el oriental apostó a una defensa zonal que no le dio tantos resultados por la fuerte presencia de Vallejos debajo del tablero. El cuarto culminó 22-24 para Colón.

En el segundo segmento Tokio encontró más armas en ataque con la potencia de Rodríguez Seu, quien se sumó al siempre activo Tabbia. Cuando parecía que el “japonés” empezaba a remontar vuelo apareció Yordan desde el banco, junto a Gauna y Ojeda, quienes mantuvieron a flote a Colón. Sobre el cierre un bombazo de Barrios puso al dueño de casa 42-38 para irse al descanso largo con es diferencia.

Tokio salió mejor plantado -en ambos lados- en el tercer cuarto con Tabbia y Rodríguez Seu. A partir de ello se sumaron Silvestrini, Krapp y Ayala para sacar para sacar la máxima de 65 a 47. Fue un dominio abrumador del local que defendió mejor y pudo sacar contraataques con un Krapp que hizo lo que mejor sabe hacer: correr la cancha. El periodo cerró 65 a 49.

Tokio siguió encendido en el tramo final. El chaqueño Ayala continuó con su buena noche colaborando con dos bombas más para ampliar la brecha en el tanteador. Lo de Colón fue muy pobre, apenas algo de Gauna y Vallejos, pero no alcanzó para torcer una historia que ya estaba definida. Fue triunfo del “oriental”, el segundo al hilo en su cancha, por 89 a 70 para seguir bien arriba en la tabla de posiciones (6-1).

Los goleadores de Tokio fueron Tabbia con 24 puntos y Krapp con 20. Del lado de Colón, que acumuló su quinta caída en fila (2-5) sobresalieron Vallejos con 13, Castagno y Ojeda con 12.

El próximo encuentro de los posadeños será el 10 de abril ante Atlético Tostado en Santa Fé, en el inicio de su gira.