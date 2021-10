Liga Femenina: Corrientes Básquet abrió la temporada con victoria ante Rocamora

Compartir

Las chicas de Corrientes Básquet tuvieron un gran debut en la temporada 2021 de la Liga Femenina, al derrotar a Tomás de Rocamora por 62 a 55. Agustina Leiva fue la goleadora del equipo correntino con 19 puntos.

En su presentación en la nueva edición de la Liga Femenina de Básquetbol, las chicas de Corrientes Básquet jugaron un gran partido para superar con autoridad a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay por 62 a 55. En las dirigidas por Renato Novatti se destacaron las labores de Sofía Cabrera con 16 puntos y Agustina Leiva con 19 puntos y 21 rebotes. Este domingo el equipo correntino cerraba el primer fin de semana enfrentando a Ferro desde las 21:30 hs.

Corrientes será candidato en la Liga. Ya desde la previa amenaza con plantarse fuerte y de momento, en este primer paso de hoy, reafirmó esas sensaciones. Le costó por momentos, pero necesitó de apenas 20 minutos de muy buen nivel para encaminar el partido. Luego, ya en una segunda mitad, se dispersó un poco y sobre el cierre el empuje de Rocamora complicó un poco el panorama. De todas formas, las de Novatti tuvieron solvencia para definirlo por 62-55 y lograr así un feliz estreno. Es cierto que deberá seguir trabajando y mejorar mucho más, pero las condiciones que tiene Corrientes son claras.

Hay algo inobjetable en Corrientes. Es un equipo largo, de variantes, con la capacidad suficiente para sentirse cómodo tanto en el juego rápido como en el básquet más estacionado. Corrientes llegó a sacar una máxima de 14 en su mejor momento, diferencia importante y un punto de inflexión en el duelo. Un punto importante que ya demostró es el pase extra, pero la gran base de la pirámide del triunfo se forjó con el tándem Cabrera-Leiva, dos jugadoras ya fuese a nivel individual como así también combinadas, dieron el show de la tarde.

Sofi tuvo un arranque soberbio, muy eficaz, rápida y desequilibrante en el uno contra uno. Terminó con 16 puntos, aunque su tarea se diluyó con el correr de los minutos. Agustina por su parte fue a la inversa: de menos a más, y aunque tuvo problemas con las faltas en el ocaso del partido la rompió: abrumador doble doble de 19 puntos, 21 rebotes y 38 de valoración en 37 minutos. Locura. Cuando se juntaron en el pick and roll fue un festín, y está claro que mucho del éxito de las correntinas en esta Liga dependerá de qué tan bien esté aceitada esta dupla. Queda mucho camino por recorrer, pero si este es el inicio… puede ser cosa seria.

Rocamora tuvo muchos matices, porque si bien nunca se dio por vencido, algo que le permitió plantar cierta amenaza en el final, la realidad es que tuvo varias desconcentraciones y no estuvo tan fino en algunas situaciones, detalles que fueron claves frente a unas correntinas rebosantes de confianza. Buen aporte de Valeria Fernández en la base (13 tantos), además del rol de obrera de Selent y el empuje que dio Ayala con sus ingresos desde el banco. Lamentablemente para las entrerrianas, lo hecho no fue suficiente para darlo vuelta.

