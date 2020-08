Liga Femenina de Básquet: en febrero, con sede única y con siete fichas mayores

Compartir

En la noche del martes se informó a nivel general qué caminos buscaría la Asociación de Clubes para llevar adelante las distintas competencias que están bajo su órbita, y por consiguiente se señaló a la Liga Femenina.

Vale recordar que debido a la pandemia de coronavirus el certamen 2020 no pudo iniciarse, pese a haber tenido incluso su presentación oficial en un espacio abierto de la Capital Federal.

En principio, la AdC mantendrá charlas y reuniones con delegados de los ocho conjuntos que habrían sido parte de la edición de este año, aunque siempre remarcando que está abierta la puerta de par en par a nuevas instituciones que deseen ser parte.

Referido al calendario, la opción que pondrán sobre la mesa será una disputa entre febrero y marzo. El motivo atiende exclusivamente al apretado calendario internacional que vivirán las distintas selecciones femeninas, y de allí que esa ventana de tiempo cuaja de maravillas con el esquema.

En principio el formato al que apuntarán será de sede única. La idea sería que cada equipo pueda disputan en ese periodo de tiempo entre 7 y 14 encuentros, con una potencial idea de llevar adelante un cuadrangular final para conocer al campeón. Claro está, todo esto es charlable y analizable con los principales implicados: los clubes.

En cuanto a la composición de plantillas, en principio, se respetaría la idea que se había establecido para este 2020 con 7 mayores, 2 U23 y 3 U20. No estaría claro aún si seguirá vigente o no la categorización de jugadoras y la consideración de latinoamericanas como nacionales. Una vez más la frase que flota es “todo se hablará en la reunión”.

La idea de la organización es comenzar a resolver todos estos ítems cuanto antes, para de esa forma ya ir centrando la mirada en las potenciales sedes del torneo, y con ello, ir afinando los números de lo que costaría dos meses de competencia dependiendo la locación, e incluyendo dentro hotelería, movilidad, comida y demás detalles fundamentales.

Otro hecho que se destaca es que el grueso de los clubes, en menor o mayor medida, deberán necesariamente modificar sus plantillas, ya que son varias las argentinas que han arreglado condiciones con clubes del extranjero y por tal motivo no podrán ser de la partida.

De igual manera, según las fuentes consultadas, esto generaría tres aspectos que consideran positivos. Por un lado, los presupuestos podrían verse oxigenados debido a que jugadoras de mayor cotización no estarán disponibles. Por otro, argumentan, se les abriría la puerta a chicas que por falta de cupo habían quedado fuera de las plantillas 2020.

Un tercer punto interesante que remarcan es el hecho de que aquellas jugadoras que están bajo la consideración del cuerpo técnico de la Selección Mayor, y no cerraron o cerrarán en el extranjero, con esta Liga en marcha tendrán la posibilidad de competir, estar en ritmo y mostrarse.

En las próximas semanas se tendrán más precisiones al respecto, pero que la idea original sea darle continuidad a la Liga Femenina ya es un gran avance, por demás necesario, con el agregado no menor que desde este sitio se viene pidiendo desde hace muchos años: previsibilidad y planificación con varios meses de margen.