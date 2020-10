Liga Femenina: formato definido con tres instancias de juego desde febrero

Compartir

La Liga Femenina 2021 va tomando forma y en esta última semana se llevaron a cabo reuniones con los clubes de la última edición, como así también con los interesados en ingresar y el Departamento de Marketing.

Con respecto al formato y también supeditado a que no haya ningún cambio de planes por la pandemia, se jugará una primera instancia en la que los equipos se dividirán en dos zonas de ocho equipos y habrá acción en Buenos Aires, posiblemente en CABA y La Plata. Este inicio sería alrededor del 5 de febrero, fecha a confirmar por la transmisión de los partidos y la televisación.

Posteriormente, en marzo, los 16 equipos serán repartidos en cuatro cuadrangulares que se jugarán en el interior del país. En caso de confirmar los equipos que ya vienen jugando, sería en Santa Fe, Rosario, Entre Ríos y Córdoba.

De cada cuadrangular clasificarán los dos mejores para la instancia de Play Off. En cuartos de final se jugará a partido de ida y de vuelta y en el caso de que gane uno cada uno se disputará un Golden Set definitorio. La final será al mejor de tres.

En la reunión del jueves participaron los once equipos de la edición 2020: Boca, San Lorenzo, River, Vélez, Estudiantes LP, Gimnasia LP, Banco LP, Mupol, Club Rosario, Villa Dora y San José. Por su parte, el sábado se realizó una reunión con los cinco equipos que están interesados en ingresar: Náutico de Rosario, CEF 5 de La Rioja, Atenas de Córdoba, Rowing y Douglas Haig de Pergamino.

En las próximas semanas habrá más reuniones para terminar de darle forma a la competencia junto a los representantes FeVA de Organización Deportiva y Marketing.