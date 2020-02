Liga Femenina: River ganó y se acerca a Boca

Compartir

En Núñez, se jugó el único partido programado para la jornada de este viernes correspondiente al quinto weekend de la Liga Argentina Femenina, al que todavía le restan cinco días de actividad. En su casa, River venció por 3-0 a Club Rosario, con parciales de 25-20, 25-15, 25-12, y quedó a dos puntos de Boca, el líder del Grupo A.

Luego de la derrota en el Superclásico, el Millonario dio vuelta la página y volvió a mostrarse sólido ante un equipo rosarino que ya lo había enfrentado y sufrido en la ida como local, donde también cayó en sets corridos (weekend 1).

Con esta victoria, el conjunto que dirige Martín Castro corrió del segundo puesto a Gimnasia y Esgrima La Plata -que el jueves venció a Vélez- y se estableció como el único escolta del puntero Boca.

Torneo Argentino: victorias de Once Unidos, UVT, Salta y Paracao

Este viernes se jugaron cuatro partidos del último weekend del Torneo Argentino de Clubes en una jornada plagada de triunfos locales. UVT y Paracao ganaron y lideran sus zonas, mientras que también festejaron Once Unidos y Salta Vóley.

Por la Zona A, Salta Vóley cerró la fase regular con una victoria frente a Regatas de Corrientes en sets corridos que lo dejó momentáneamente en el tercer lugar de este grupo.

Por su parte, en la Zona B, Once Unidos se recuperó después de cuatro caídas al hilo con una gran victoria por 3-0 frente a Vélez, en Mar del Plata. Además, Paracao venció a la Selección Menor y recuperó la cima de las posiciones que había quedado en manos de San Lorenzo.

Por último, en la Zona C, UVT destrabó un primer set muy parejo contra Villa Dora y luego dominó el partido para resolver el triunfo 3-0 y de esta forma ya se aseguró el uno del grupo cuando todavía le resta enfrentar a Club Rosario.