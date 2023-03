Liga Femenina: San Lorenzo le sacó el invicto a las «lobas»

Se cerró la fecha 8 de la Liga Argentina Femenina con dos partidazos el domingo por la noche. Como visitante en La Plata el equipo de Mario Gallego derrotó en sets corridos al puntero que perdió por primera vez en el torneo. Por otro lado, CEF 5 de La Rioja y Boca jugaron un encuentro de casi tres horas en el que las Xeneizes lo dieron vuelta y se quedaron con el partido en tie break después de ir 2-0 abajo con parciales de 32-30, 25-23, 21-25, 23-25 y 15-17.

La fecha había comenzado el miércoles en La Plata con la doble jornada televisada por DEPORTV con los triunfos de San Lorenzo sobre Estudiantes por 3-2 y de Gimnasia sobre Ferro por 3-0.

El viernes UNLaM consiguió una gran victoria ante BPLP por 3 a 2, mientras que Matanza le ganó a la Selección Argentina por 3-0.

El sábado hubo cuatro partidos con triunfos para Boca, Estudiantes, CEF 5 de La Rioja y Villa Dora, mientras que el domingo la Selección Argentina juvenil dio la sorprensa al vencer por 3-1 a UNLaM.

La próxima fecha será la última de la fase regular en la que los equipos jugarán solo un partido interpareja (Ferro vs San Lorenzo, Boca vs River, Estudiantes vs Gimnasia, UNLaM vs Matanza, Náutico Sportivo Avellaneda vs Villa Dora y BPLP vs Selección Argentina) y así quedarán definidos los cruces de Play Off y Play Out que arrancarían el fin de semana del 24 de marzo.

