Liga Nacional: Boca recuperó la memoria y se adelantó en la final ante Instituto

Con jerarquía, el xeneize se impuso 92 a 90 en Córdoba y dio vuelta la serie 2-1; el cuarto partido se jugará el próximo miércoles, también en la Docta.

Es cierto que en el deporte, muchas veces, un equipo no puede exponer todo su potencial más por las virtudes de su rival que por falencias propias. Pero Boca, tras los dos primeros partidos de la final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) frente a Instituto de Córdoba en la Bombonerita, era consciente de que podía dar algo más y tenía herramientas para no ser inferior a un rival que llegó de banca a la definición.

El Xeneize perdió el primer duelo y estuvo a muy poco de caer en el siguiente, pero salió airoso y en el tercer juego en el estadio Ángel Sandrín recuperó la memoria y se llevó una victoria 92 a 90 con la que volvió a tener la ventaja de localía y se adelantó por primera vez en la serie 2-1.

En el inicio del duelo, como en los anteriores, el equipo de Gonzalo Pérez dominó. Esta vez, con más recaudos y algunos retoques, como el ingreso de Facundo Piñero de titular en lugar de Franco Giorgetti, supo cómo llevar el partido hacia donde más le convenía y en los primeros 20 minutos controló todos los aspectos del juego, algo que no había logrado de local y, por eso sufrió una derrota. De hecho, nunca estuvo en desventaja y consiguió a máxima diferencia a su favor en toda la final de +17 (19-36) promediando el segundo segmento.

Todo fluyó a merced de José Vildoza. El MVP del torneo lideró la ofensiva del visitante con 14 puntos y un par de acciones con su sello. A ‘Pepe’ lo ayudaron casi todos sus compañeros, entre ellos Franco Giorgetti con dos triples (6 unidades) y Martín Cuello (5), prácticamente ausentes en la serie hasta entonces. Marcos Delía (4) fue una vía de gol al principio y Sebastián Vega (7) se hizo cargo de la ofensiva cuando el base cordobés descansó.

La Gloria, sin el lesionado Nicola Pomoli, no tuvo la agresividad que había mostrado hasta este duelo, tanto para defender como atacar, y por momentos lució desconcentrado. Además, falló mucho y recién sobre el final del primer tiempo se le abrió el aro desde 6,75 metros (4 de 15 en triples) y descontó hasta las 11 unidades (35-46), una distancia a la que se aferró con cierto cariño porque su rival lo superó ampliamente. Emmit Holt (7 tantos) fue una solución desde el banco de suplentes y Alex Negrete, con su desequilibrio individual, se las ingenió para aportar una decena de puntos.

Tras el descanso, el combinado dirigido por Lucas Victoriano construyó un parcial de 4-0 y se arrimó a siete puntos (39-46). El público que colmó el estadio Ángel Sandrín se levantó e ilusionó, pero el visitante respondió con triples de Piñero y José Vildoza ante la marca de Bautista Lugarini y recuperó la distancia de 11 unidades (43-54).

El duelo se volvió todo Boca contra Leandro Vildoza. El base de la Gloria, que jugó con una máscara por el golpe en el pómulo que recibió de parte de Piñero en el segundo partido y le impidió terminar el mismo, encabezó la ofensiva y anotó consecutivamente siete tantos. Pero el nerviosismo con el que afrontó el partido desde el primer minuto y fue contraproducente para él y su equipo, hizo que le festejara un triple al entrenador del xeneize, Gonzalo Pérez, y el clima se exacerbó. Su DT, Victoriano, increpó al banco de suplentes rival, hubo discusiones y el público hizo su triste parte con escupitajos y cánticos xenófobos contra Vega, tal como denunciaron los propios basquetbolistas vestidos de azul y amarillo.

Tras varios minutos sin actividad, el partido siguió y el visitante no perdió su dominio. Logró alejarse nuevamente a 13 puntos con una bandeja volada de Cuello y Luciano Guerra achicó a 10 con un bombazo antes de que termine el período. El armador cordobés, con más protagonismo por la ausencia de Pomoli, fue el que inició la remontada en el último parcial con siete unidades seguidas y le cedió la posta a Lugarini. El joven ala-pivote, uno de los tres convocados a la preselección argentina para la AmeriCup 2025 que tiene el elenco de la Docta -los otros son Negrete y Lee Aaliya-, metió un triple y una bandeja y su equipo quedó a un par de conversiones (65-67) con mucho por delante.

Boca nunca se desesperó y, con personalidad de sobra, pasó el sofocón con un Cuello infalible en el momento de tomar decisiones. El colombiano Andrés Ibarguen se hizo fuerte cerca del canasto y los de Gonzalo Pérez, otra vez, se escaparon a nueve (70-79). El local reaccionó: dos dobles de Saiz, penetraciones de Negrete y un triple de Lugarini dejaron el marcador igualado en 83-83 por primera vez desde que los jueces hicieron el salto inicial.

Fue allí cuando apareció la jerarquía de Boca. José Vildoza no pudo anotar en una penetración, pero su equipo tomó el rebote y el que sí pudo, con una acción similar, fue Santiago Scala, hasta entonces sin protagonismo. En la respuesta, Guerra primero y Saiz después fallaron dos tiros a centímetros del aro y, tras tomar el rebote y recibir una falta, Giorgetti anotó los dos libres y le dio tranquilidad a Boca (83-87). A partir de entonces, Instituto intentó descontar rápido y se mantuvo con vida hasta la última pelota con un triple con tablero de Negrete (90-91). Pero Scala, que antes encestó dos libres claves, hizo uno más y el último tiro desesperado de Leandro Vildoza, a lo Emiliano Lezcano, esta vez tuvo final feliz para los xeneizes.

El más destacado en el ganador fue José Vildoza con 33 de valoración, producto de 26 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias bien secundado por Cuello (13, 5 y 3, respectivamente); Piñero (12 unidades); Giorgetti (12); e Ibarguen (11). En el perdedor lo mejor pasó por las manos de Negrete (22 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias para 29 de valoración); y Guerra (15, 3 y 3, respectivamente).

La serie final de La Liga Nacional continuará el próximo 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, con el cuarto juego en el mismo escenario. Luego, el sábado 12 se mudará nuevamente a la Bombonerita. El sexto duelo en Córdoba, y el séptimo en la Ciudad de Buenos Aires, todavía están en veremos y dependerán de lo que ocurra en los próximos partidos.

Cronograma y

resultados de la final

Boca 69-82 Instituto.

Boca 75-70 Instituto.

Instituto 90-92 Boca.

Instituto vs. Boca: miércoles 9 de julio a las 22.10 en el estadio Ángel Sandrín (TyC Sports).

Boca vs. Instituto: sábado 12 de julio a las 21.05 (TyC Sports).

*Instituto vs. Boca: martes 15 de julio a las 22.10 (TyC Sports).

*Boca vs. Instituto: domingo 20 de julio a las 20.05 (TyC Sports).