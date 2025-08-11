Liga Nacional de Básquet 2025/26:se juega desde el 24/9 y con 19 equipos

Tras la realización de la Asamblea Deportiva y con la confirmación de la Mesa Directiva, la Asociación de Clubes tiene todo listo de cara a la nueva temporada del torneo.

Con el ascenso de Racing de Chivilcoy y la confirmación por parte de Riachuelo de no disputar la máxima categoría y participar de La Liga Argentina tras intercambiar su plaza con la AdC, La Liga Nacional 2025/26 se disputará con 19 instituciones.

La temporada comenzará el 24 de septiembre, en formato todos contra todos. Una vez finalizada la primera ronda de la fase regular, los cuatro mejores pondrán en juego la renovada Copa Islas Malvinas como torneo de medio término.

La Supercopa se disputará con Boca Juniors, campeón de la temporada 2024/25 y la Copa Súper 20 2025, e Instituto, subcampeón en ambos torneos.

La fase regular de La Liga Nacional 25/26 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación (5º al 12º) y los Playoffs en mayo. La serie por la permanencia la disputarán los equipos que terminen en la 18º y 19º posición. Las finales se disputarán en el mes de junio.

Todos los equipos que

participarán en la

Liga Nacional 2025/26

Argentino de Junín

Atenas de Córdoba

Boca (Capital)

Ferro (Capital)

Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Independiente de Oliva (Córdoba)

Instituto de Córdoba

La Unión de Formosa

Obras (Capital)

Oberá de Misiones

Olímpico de la banda (Santiago del Estero)

Peñarol (Mar del Plata)

Platense (Capital)

Quimsa (Santiago del Estero)

Racing de Chivilcoy

Regatas Corrientes

San Lorenzo (Capital)

San Martín de Corrientes

Unión de Santa Fe