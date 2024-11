Liga Nacional de Básquet: Atenas logró su primera victoria de la temporada

El Griego venció a Olímpico de La Banda por 75 a 64. Juan Cruz Oberto fue el goleador del encuentro con 14 tantos.

Parejo inicio de las acciones entre Atenas y Olímpico, pasada la primera mitad del primer cuarto los visitantes ganaban por uno (10-9). El Griego estuvo bien bajo el aro, pero abusó y falló desde larga distancia, apenas 2 de 7 en triples. Los de La Banda no fueron mucho más, pero la rotación del balón le permitió convertir más fácil. Los primeros diez terminaron 20 a 18 a favor de la visita.

Hasta aquí no fue muy vistoso el juego, fue trabado y con errores en ambos lados. Restando 6.51 para cerrar el segundo la diferencia seguía siendo de dos puntos a favor de la visita (24-22). Tras un minuto Atenas pudo pasar al frente por uno 29 a 28. Para el final del cuarto, Olímpico volvió a tomar el dominio y se fue al descanso 35 a 33 arriba.

Pasaron los minutos y el Griego no encontró la forma de darlo vuelta, peleó y la lucha le dio resultados. Pasó al frente y sacó una luz de ventaja, 51 a 46, obligando el pedido de tiempo muerto del entrenador visitante. Era la primera vez que Atenas, de los tres partidos que jugó, tuvo la chance de dominar el marcador y eso era una prueba de cara al final del encuentro. El tercer tramo terminó 53 a 48 para el local.

Poco a poco, el dueño de casa se hizo fuerte, defendió duro y pudo sacar una diferencia mayor. Buen trabajo de Juan Cruz Oberto nuevamente acompañado de Carlos Buemo. Esta vez, con la presencia de Nicolás Zurschmitten, Antoni Vicens y el nuevo extranjero Earl Watson, la rotación para Atenas fue un factor clave para llegar con más energías al final. Olímpico no bajó los brazos se acercó, pero dos bombas de José Montero de tres volvieron a despegar al local para poder cerrar el partido a su favor en los dos minutos que restaban. Fue victoria, la primera de Atenas en su regreso a la Liga y en el Estructuras Pretensa Atenas.