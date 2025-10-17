Liga Nacional de Básquet: Atenas sorprendió a Olímpico en tiempo extra

El Griego reaccionó sobre el cierre del partido, fue a suplementario y le ganó 87 a 84 al Negro en La Banda. Santiago Ferreyra fue el goleador del juego con 26 puntos.

Olímpico dejó escapar una buena oportunidad en casa y perdió en tiempo extra frente a Atenas, tras haber dominado gran parte del encuentro con momentos de gran juego colectivo y un encendido Forestier en el inicio.

El Negro comenzó firme, imponiendo condiciones desde el salto inicial. Con Forestier como principal vía de gol (12 puntos en el primer cuarto), el local se llevó el parcial 23-18. En el segundo segmento, Atenas mejoró en defensa y encontró respuestas cerca del aro con Ferreyra y Oberto, aunque Vieta sostuvo la ventaja para los bandeños, que se fueron al descanso arriba 43-35.

En la reanudación, el equipo de Villagrán continuó dominando los dos costados de la cancha, alcanzando una máxima de 15 puntos (62-47) gracias a la intensidad defensiva y el juego fluido en ataque. Sin embargo, en el cierre Atenas reaccionó con efectividad desde el perímetro, limando la diferencia y empatando el marcador 77-77 con un cachetazo de Ledesma, tras un último cuarto favorable 30-15 para los cordobeses.

En el tiempo suplementario, Olímpico volvió a tomar aire con una ráfaga de Vieta, pero las pérdidas en los instantes finales fueron determinantes. Atenas pasó al frente con un doble de Ferreyra, y tras el fallo en el triple final de Pérez, se quedó con la victoria 87-84 en La Banda.

Independiente se hizo gigante

En su casa, el equipo de Oliva, se recuperó de la caída ante Boca y con un gran poder anotador venció a San Lorenzo por 105-71.

Los dirigidos por Martin Gonzalez dominaron de punta a punta el juego, siendo superiores en ambos costados de la cancha. Ya en el primer cuarto sacaron una ventaja de 17 que fue aumentando con el paso de los minutos.

Nicolás Marccucci y Rolando Vallejos fueron las principales armas en el local, y se despacharon con 19 y 17 puntos, respectivamente.

En la visita, Facundo Rutemberg firmó un gran partido y terminó como el goleador con 22, ademas de bajar 5 rebotes.