Liga Nacional de Básquet: Boca ganó de nuevo y se puso 2 a 0 frente a Peñarol

En un durísimo partido, Boca venció a Peñarol por 98-84 para buscar el cierre de la Reclasificación en Mar del Plata.

El local se alejaba, la visita reaccionaba. Partido duro, de ida y vuelta con un marcador favorable a los de azul y oro en gran parte, pero sin definición hasta el último período. El combinado de Carlos Duro batalló, mucho, contra un equipo que de la mano de Sansimoni siempre presentó reacción.

Boca terminó siendo más por su altísima efectividad en tiros de dos puntos y lanzamientos desde la línea de libres con 84 y 83 porcino respectivamente. Desde ahí, el Xeneize se reflejó en cancha como un equipo superior al que Peñarol ya no pudo alcanzar.

Sobresaliente noche de Schattmann (si, una más), con 26 unidades, 3 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos y 32 de valoración. La noche del riongerino se vio culminada cuando al salir de la cancha todo el estadio coreó su nombre en una relación con el hincha que se incrementa partido a partido. Goleo repartido para Peñarol con 16 de Thornton, 14 de Monacchi, 14 de Sansimoni y 12 de Caffaro.La serie que se traslada a Mar del Plata, próximo viernes desde las 21:00 horas Boca buscará el pase a la siguiente etapa.

Platense ganó

y empató la serie

El Calamar derrotó a Regatas Corrientes en el segundo punto de la serie de Reclasificación por 84-77. El viernes la historia seguirá en el parque Mitre.

Platense salió con todo a vengar la derrota en el partido inicial y a demostrar por qué está en Playoffs. Concentración, agresividad y actitud caracterizaron los primeros diez minutos del equipo del Cholo Vázquez y así lo reflejó en el marcador.

El Calamar plasmó su idea de juego, y con una gran efectividad, arremetió con un 9 -0 en el marcador con solo un par de minutos disputados. Regatas se vio sorprendido, errático y recién generó un poco de peligro cuando llevó la pelota al poste bajo, pero no fue suficiente para contrarrestar el gran comienzo de la dupla Demarco Owens (9 puntos y 2 rebotes), siendo dominante en la pintura; y el uruguayo Nicola Pomoli (12 puntos, 3 asistencias y 2 robos), con grandes jugadas en ambos lados de la cancha.

Todo esto, sumado a un elevado porcentaje desde la línea de tres (6 de 8) le permitieron al Marrón cerrar el cuarto en ventaja por 34-23, máxima diferencia del encuentro.

La historia se revirtió por completo en el segundo tramo, como si el break le hubiese permitido al Fantasma acomodar las ideas y cambiar el rumbo del juego por completo. Con un parcial de 20-4, que incluyó conversiones de todo tipo de la mano de Andrés Jaime y Facundo Piñero, sobre todo, Regatas pasó de perder por once a ganarlo por cinco (43-38) a falta de cuatro minutos para el entretiempo. Aturdido, Platense debió recurrir al tiempo muerto para tratar de frenar una andanada de ataques y conversiones de su rival. Al acercarse al final de la primera mitad, el Calamar mejoró la defensa y la consistencia en ofensiva, logrando irse al frente por la mínima diferencia en el marcador: 44-43.

En un juego totalmente bipolar, el cotejo volvió a cambiar totalmente de mano en el tercer cuarto. El Marrón tomó las riendas y como en el segmento inicial salió encendido al punto que en cuatro minutos consiguió una racha de 10-0 para alcanzar su máxima de once (54-43), que enloqueció a toda la gente que colmó el microestadio Ciudad de Vicente López, y forzó al entrenador visitante Fernando Rivero a pedir minuto.

El Fantasma recuperó el eje después de la pausa, gracias a un gran tramo de Juan Arengo, recortando la diferencia a tres puntos. Sin embargo, el local no le permitió acomodarse a Regatas, con una gran entrega defensiva y un Owens dominante en la pintura, volvió a escaparse de cara al último parcial por 69-56 después de llegar a tener quince de ventaja.

La tensión y la expectativa iban a cobrar protagonismo en el cuarto decisivo. Platense no pudo mantener la gran ventaja conseguida y Regatas tuvo un furioso arranque para ponerse a solo una posesión de diferencia (71-69) con 6’30» por jugar. El choque se emparejó definitivamente, pero esta vez el Calamar -con todo el apoyo de su hinchada y la defensa como eje del equipo- sostuvo la delantera.

La aparición del norteamericano Owens fue clave (8 puntos en este tramo) para volver a sacar una luz de distancia y terminó por sentenciar la victoria para el equipo del Cholo Vázquez por 84-77, poniendo la igualdad de la serie que retomará el próximo jueves con el tercer juego de la llave en Corrientes.