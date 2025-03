Liga Nacional de Básquet: Boca se consagró campeón de la Copa Súper 20

El Xeneize venció en la final a Instituto y se quedó con la segunda corona de la temporada de la Liga Nacional.

Boca se consagró campeón de la Copa Súper 20 de la Liga Nacional, al imponerse en la Gran Final ante Instituto de Córdoba por 71-65.

Los parciales del partido arbitrado por Fabricio Vito, Diego Rougier y Raúl Sánchez, fueron: 18-16, 13-12, 21-17 y 19-20.

En un Estadio Salvador Bonilla, que contó con un gran marco de público, Boca dejó en claro que va por todo. El equipo que dirige Gonzalo Pérez despachó con solidez a Instituto para quedarse por primera vez con la Copa Súper 20.

El campeón hoy contó con un Franco Giorgetti que apareció en los momentos justos y con un incansable Marcos Delía que demostró, una vez más, que está hecho para este tipo de definiciones. MVP de la Copa, merecidísimo.

Para el Xeneize, se trata de un nuevo logro que certifica el camino tomado por la institución: es el actual líder de la Liga Nacional, con 16 triunfos en 21 partidos, campeón de la Supercopa y también está clasificado a los cuartos de Final de la Basketball Champions League.

En cuanto al juego, el partido tuvo un primer parcial muy parejo, que quedó en manos del Xeneize (18-16). Boca no pudo sacar ventajas en el inicio del segundo cuarto e Instituto aprovechó la situación para dar vuelta el marcador (22-20), pero estuvo casi tres minutos sin anotar y el conjunto de la Rivera volvió a pasar al frente para sacar la máxima (31-25). Antes del cierre, la Gloria se volvió a acercar, pero no le alcanzó. Se fueron al descanso largo 31-28 a favor del último campeón de La Liga Nacional.

En la segunda parte, los dos equipos fueron intensos, por momentos tomando decisiones algo apresuradas en ataque, pero entendiendo la clave defensiva.

Los dirigidos por Gonzalo Pérez golpearon con algunos muy buenos pasajes, sobre todo en el tercer cuarto, pero estuvieron bastante contenidos ante un Instituto que siempre los incomodó.

El Xeneize tuvo un último cuarto fenomenal, cerró los caminos del local y se quedó con su segundo título en el año y su tercero de manera consecutiva. Fue un 71-65 emotivo y merecido por lo hecho en el último tiempo. Boca fue por todo y lo consiguió. Boca es el campeón, una vez más.

HISTORIAL – CAMPEONES ANTERIORES

2017 San Martín (83-74 a Instituto)

2018 Quimsa (76-70 a San Lorenzo)

2019 San Lorenzo (92-91 a Quimsa)

2020 Quimsa (72-66 a San Martín)

2021 Instituto (80-66 a Gimnasia)

2023 Gimnasia (85-79 a Obras Basket)

2024 Quimsa (97-80 a Olímpico)

Dallas Mavericks confirmó la gravedad de la lesión de Kyrie Irving en la NBA

El Uncle Drew se lastimó la rodilla durante el encuentro frente a Sacramento Kings y se sumó a la larga lista de bajas. Además de caer 98-122 ante Sacramento Kings y sumar su cuarta derrota en los últimos cinco partidos de la NBA, los Dallas Mavericks de Jason Kidd cerraron la noche del lunes con una noticia todavía peor: Kyrie Irving se lesionó la rodilla izquierda y se suma a la interminable lista de bajas en la presente temporada.

«Kyrie Irving (esguince en la rodilla izquierda) no regresará esta noche al partido contra los Kings», informó la cuenta oficial de los Mavs después de que el talentoso base australiano se viera obligado a abandonar el encuentro.

En el minuto 2.35 del primer cuarto, Irving intentó una penetración por el centro de la zona, pero su jugada no le salió bien y, al hacer un pésimo movimiento con su rodilla mientras marcaba los pasos, terminó en el suelo sin poder levantarse.

Recibió la correspondiente atención médica, aunque ya era tarde: no podía ni apoyar su pierna y cojeaba de forma evidente, lo que lo llevó a ser ayudado por sus compañeros para llegar al banco de relevos.

Su gen competitivo no lo hizo rendirse fácilmente. Se negó a retirarse del partido sin tirar sus dos tiros libres. Como aquella recordada imagen de Kobe Bryant en 2013, hizo sus ejecuciones pese a los terribles dolores y, pasados unos segundos, abandonó el campo con una afición rendida a sus pies al grito de «MVP».

Lo peor vino después: Irving se perderá el resto del año

Según las informaciones reveladas por ESPN, los estudios médicos mostraron que la estrella sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que estará afuera por el resto de la presente campaña y, a su vez, en el comienzo de la próxima.

Dallas Mavericks y una lluvia de bajas: Irving, un nombre más a la lista

Los Mavericks, que hace un mes provocaron un terremoto en la NBA traspasando a Luka Doncic a Los Angeles Lakers, tienen lesionados a jugadores imprescindibles en su rotación como Anthony Davis, P.J. Washington, Daniel Gafford y Dereck Lively.

Para colmo de males, los Mavericks perdieron a otro jugador a mitad del tercer cuarto cuando el base suplente Jaden Hardy salió con un esguince en el tobillo derecho.