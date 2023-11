Liga Nacional de Básquet: Comunicaciones luchó y se llevó un agónico triunfo ante La Unión

En un partido que no dio respiro, el Aurinegro le ganó a La Unión de Formosa por 76 a 75. Juego fue cerrado desde principio y fin y cuando pareció que la visita se quedaba con todo, un triple de Montes selló el triunfo para el equipo de Mercedes.

En los primeros cinco minutos de juego se vio al local muy metido en defensa, pero con poca efectividad en el ataque. La Unión aprovechó para tener segundas oportunidades haciéndose fuerte en el rebote ofensivo. Deshields volvió a ser la pieza clave para que el local ganara 9 a 5. A falta de 3.29 el equipo visitante pudo pasar al frente luego de un triple de Guerra y un 2+1 de Pereyra. En un juego de poco goleo, La Unión ganaba 11 a 9. Pese al ingreso de varios suplentes, el rebote defensivo siguió siendo un problema para Comu que tampoco acertó cuando atacó. A la vuelta, la visita aprovechó el buen pasaje de Rattero y siguió ampliando la diferencia para irse al descanso ganando 16 a 9.

En el inicio del segundo capítulo arrancó mejor el local con Strings en la pintura y Marcus Thomas en el tiro externo. Rápido Ginóbili mandó a la cancha a los internos titulares y así mantuvo la distancia. La descarga de Guerra a los tiradores en el equipo de Formosa volvió a ser un problema para la defensa local. Comu corrió la cancha y se acercó, pero en la visita aparecían los triples para retomar la diferencia que a falta de 4.14 era de cuatro (23-27). El local reaccionó a un buen pasaje de La Unión que se puso 33 a 25 y con una mejora en la defensa y un par de aciertos ofensivos lo empató en 35. Solo quedó tiempo para dos ofensivas positivas en ambos conjuntos que se fueron al descanso largo empatando 37 a 37.

En el inicio del segundo tiempo, Comu buscó el juego interno con Maxwell y le dio resultado. Pero La Unión tuvo en Alcegaire y Fernández entre los anotadores para volver a pasar al frente (45-44) cuando transcurrían 5.30 de juego. En el local volvieron las pérdidas y rápido Nardini pidió minuto para que los de Formosa no se escaparan en el marcador. Pero la visita tomó una diferencia de diez con 1.50 por jugar. La intensidad defensiva complicó al local que no encontró la vía de gol en sus referentes extranjeros. El técnico de Comu mandó a la cancha a los dos internos y pudo, a partir del juego en la pintura y algo de la media cancha, recortar la diferencia para irse al último descanso perdiendo 59 a 55.

El inicio del último cuarto encontró a los dos equipos inmersos entre pérdidas e intentos fallidos. Comu apostó con Maxwell en la pintura y La Unión encontró en Alcegaire todas las soluciones en ataque para ponerse 68 a 62. La aparición de Marcus Thomas con dos tiros desde el perímetro le dieron vida al local, que se puso a uno (69-70). Final cerrado, como todo el juego, una falta de Maxwell le dio dos tiros a Fernández que anotó uno. Con dos tiros de Thomas el local lo empató en 73, pero casi sin consumir segundos, Guerra fue para adentro y puso a su equipo arriba por dos. A falta de 15.6 segundos Montes clavó un triple desde la esquina y el local pasó al frente por uno. La Unión no lo pudo cerrar y fue triunfo para Comunicaciones por 76 a 75 para alegría de su gente que cada vez se entusiasma más con el equipo que mantiene su invicto como local.