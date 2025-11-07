Liga Nacional de Básquet: contundente victoria de La Unión en Córdoba

Atenas volvió a perder, esta vez frente a La Unión de Formosa por 87-70 y sumó su cuarta derrota seguida en su casa. Tomás Spano fue el goleador del partido con 16 puntos.

La Unión comenzó a pura efectividad, metió los primeros seis de siete lanzamientos, para liderar el tanteador. Atenas erró un poco más pero se las ingenió para mantenerse en partido. El final del primer cuarto fue 20 a 22 para la visita.

Los formoseños continuaron dominando en el segundo cuarto. Tomás Spano, aportó 13 puntos saliendo desde el banco y fue un dolor de cabeza para la defensa griega. A falta de 1.30 para cerrar la primera mitad, La Unión logró despegarse, sacó la máxima de 14 (34-48) aprovechando que al local se le cerró el aro. Al entretiempo se fueron 37 a 48.

Con medio tercer cuarto jugado todo se mantenía igual. Atenas no podía dar vuelta la historia y la visita cada vez se fortalecía más en el juego. En los minutos finales, con una defensa en zona, el griego pudo achicar un poco la diferencia, ponerse en partido y terminar a solo seis 56 a 62.

Los minutos pasaron y la visita se encaminó hacia una victoria desde principio a fin. Atenas entró en desesperación ante una nueva derrota en casa y terminó de perderse en el encuentro.

Peñarol festejó su

aniversario con un gran

triunfo ante Boca Juniors

Peñarol superó a Boca Juniors por 89 a 78 en el Polideportivo Islas Malvinas, en un partido de alto voltaje que se jugó con clima de playoffs y concluyó con el cuarto triunfo consecutivo.

El equipo marplatense celebró junto a su público la victoria y el inicio de los festejos por el 103° aniversario de la institución. El local logró una leve ventaja de cinco puntos, pero el primer cuarto se cerró ajustado, 19 a 17. En el segundo parcial se mantuvo la intensidad: Peñarol se fue al descanso arriba 41 a 37, con Gastón Córdoba como figura (11 puntos), mientras que Agustín Barreiro se destacaba en la visita con 13 tantos.

En el tercer cuarto, Boca encontró su mejor pasaje del juego. Con el empuje de Barreiro (22 puntos) y Francisco Caffaro (12), llegó a tomar una diferencia máxima de siete unidades antes del cierre del período. Sin embargo, el último cuarto fue todo de Peñarol. Con una racha demoledora de 16 a 2, liderada por Facundo Vázquez, el equipo dirigido por Leonardo Costa recuperó el control del juego, defendió con intensidad y selló una victoria sólida ante su gente.

El próximo compromiso de Peñarol será el miércoles 12 de noviembre ante San Martín de Corrientes, nuevamente en el Polideportivo. Por su parte, Boca Juniors regresará a Buenos Aires para recibir el martes 11 a Regatas Corrientes.

Gimnasia volvió

al triunfo en casa

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia venció 84-63 a San Lorenzo de Almagro en el Socios Fundadores, en una nueva fecha de La Liga Nacional. El goleador del encuentro fue Marcos Chacón con 26 puntos, mientras que en la visita, Lucas Perez aportó 16 unidades.

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó mejor para San Lorenzo en los primeros minutos, aprovechando la poca efectividad del Mens Sana para sacar una diferencia de siete puntos (4-11), Tras un tiempo muerto solicitado por el técnico de Gimnasia, Pablo Favarel, el Ciclón continuó estirando su ventaja en el marcador de la mano de Facundo Rutenberg, pese a los intentos del conjunto patagonico con Anyelo Cisneros y Martiniano Dato, el primer cuarto finalizó 26-18 para la visita.

En el inicio del segundo período, Gimnasia logró recortar la diferencia a tres puntos (23-26) gracias al aporte de Marcos Chacón. A partir de ahí, Gimnasia dio vuelta el resultado (33-31) a través de buenas defensas por parte de Bryan Carabalí y el aporte ofensivo de Mauro Cosolito y de Dato. En los minutos finales del cuarto, el local aprovechó el pasaje errático de San Lorenzo para sacar una buena diferencia e irse al descanso por 44-33.

Tras el entretiempo, Gimnasia continuó dominando en el marcador, manteniendo una diferencia de diez puntos (50-40), pese a los intentos del conjunto de Boedo con Rutenberg y Lucas Perez para achicar la desventaja, el tercer cuarto finalizó 58-52. En el último periodo, el conjunto patagónico fue cerrando poco a poco el encuentro a su favor, con buenas acciones ofensivas de Chacón y de Dato, el partido finalizó 84-63.