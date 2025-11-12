Liga Nacional de Básquet: enorme victoria de Regatas ante Boca en la «Bombonerita»

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes completó su gira con una importantísima victoria ante el bicampeón Boca Juniors en la «Bombonerita» por 81 a 74, para recomponerse de la dura caída sufrida en Comodoro Rivadavia y recuperó el récord positivo 5-4.

El elenco conducido por Juan Manuel Varas tuvo una gran primera parte y logró aguantar la reacción del equipo de la ribera para sumar un enorme triunfo. En el «fantasma» se destacaron las labores de Luis Santos (16 puntos, 8 rebotes), Fabián Ramírez Barrios (14 puntos, 5 rebotes) e Iván Gramajo (15 puntos, 6 rebotes), mientras que por el lado del «xeneize» los mejores valores fueron Francisco Caffaro (21 puntos, 16 rebotes) y Santiago Scala (15 puntos). Ahora el «remero» viajará hasta Asunción para disputar del 14 al 16 de noviembre los cuartos de la Liga Sudamericana.

A partir de la dupla de Gramajo y Ramírez Barrios, con 23 puntos entre ambos, Regatas marcó la pauta sumando un 50% de tres puntos. A su vez, lastimó en la pintura con un buen ingreso de Gallizzi (9 unidades). Del otro lado, a Boca le costó encontrar solidez, sufrió 9 pérdidas, y dependió de la producción de Cáffaro en la pintura (10 puntos y 12 rebotes. De esta manera, el remero se fue al entretiempo en ventaja por 49-37.

De la mano de Scala y Faggiano, Boca reaccionó en el segundo tiempo. Sin embargo, el remero no se quedó atrás y apostó a Santos en la pintura para lastimar. A partir de allí, y con una defensa que provocó un total de 16 pérdidas y 7/24 en triples en los locales, Regatas cerró una gran victoria en la «Bombonerita», que le permite llegar de mejor semblante a los cuartos de final de la Liga Sudamericana.