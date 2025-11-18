Liga Nacional de Básquet: Ferro le ganó a Atenas en la última bola

El Verdolaga se quedó con el juego frente a Atenas por 78 a 76. El base convirtió el doble del triunfo y fue el goleador del juego con 22 tantos.

Noche particular para el Griego, sin sus dos bases, con entrenador nuevo y con la urgencia de sumar tras cuatro derrotas. En frente, Ferro, su clásico rival y líder de La Liga Nacional. En ese marco el encuentro comenzó parejo con una leve ventaja para la visita. La dupla Nakye Sanders y Santiago Ferreyra se entendió a la perfección para mantener al griego en juego. Mientras que la visita aprovechó la rotación para quedarse con el primer cuarto 17 a 21.

En los primeros minutos del segundo cuarto, el griego se quedó en ataque y los de caballito se escaparon unos puntos más (19-27). A 10 se escapó Ferro 31 a 21 pero el local no bajó los brazos, con muchos pibes en cancha peleó y se mantuvo a tiro. La primera mitad se cerró 34 a 40. El juvenil Tiago Tomatis junto a Santiago Ferreyra y Facundo Piñero fueron los goleadores con 9 puntos en esta etapa.

Tras el descanso, Atenas se vino con todo, igualó en 45 y luego pasó a ganarlo (47-45) comandados por Tomatis en ataque, metió 8 puntos (dos triples y un doble) para ser el goleador del partido con 17 hasta ese momento. El tercer cuarto finalizó 61 a 56 con un gran trabajo del griego en ofensiva, con 27 puntos en este tramo contra 16 de la visita.

Ya en el último cuarto, Atenas llegó a sacar 10 de máxima (68-58). El líder de la Liga sacó chapa y poco a poco dio vuelta un juego que parecía escaparse. En la última jugada del partido, su goleador, Emiliano Lezcano le dio el triunfo y el clásico. El griego dio todo y más con los juveniles en cancha y casi se lleva un premio que hubiera sido merecido.

Regatas cerró los cuartos

de final con una victoria

ante San José

En la continuidad de los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto, Regatas Corrientes consiguió su tercera victoria en esta instancia al superar este domingo al dueño de casa San José por 85 a 75, para cerrar como el primero del Grupo «F». En las semifinales el «fantasma» deberá enfrentarse con Olimpia de Paraguay.

En el elenco «fantasma» se destacaron las tareas de Mateo Chiarini (14 puntos, 5 rebotes), Andrés Jaime (12 puntos, 14 rebotes) y Francisco Ferraro (10 puntos, 5 rebotes), mientras que por el lado del anfitrión los mejores exponentes fueron Gabriel Peralta (20 puntos, 8 rebotes) y Fernando Dose (15 puntos). El camino de los conducidos por Juan Manuel Varas continuará el próximo jueves 20, cuando retomen la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) recibiendo a Instituto de Córdoba en el «Fortín Rojinegro» desde las 21:30 hs.

El partido lo mostró superior a Regatas Corrientes durante casi todo el desarrollo. San José se puso en ventaja 5 a 2 de entrada y, desde ese momento, nunca más pudo tomar la delantera en el marcador. En el segundo periodo salió con todo el equipo del Parque Mitre, que doblegó a los conducidos por el ex técnico de San Martín Sebastián González y pudo elevar la máxima de 14 puntos (30-16). Los «fantasmas» fueron más precisos y, si bien nunca rompieron el partido, supieron responder cuando San José se puso a 2 puntos (69-67). Un buen cierre del «Penka» Aguirre fue la daga final para que el «remero» se quede con el partido por 85 a 75.

Resultados

1º fecha:

Corinthians 66-72 Regatas

San José 54-64 Defensor Sporting

2º fecha:

Regatas 72-56 Defensor Sporting

San José 80-85 Corinthians

3º fecha:

Defensor Sporting 75-66 Corinthians

San José 75-85 Regatas

Posiciones finales Grupo «F»:

Regatas 6 pts (3-0)

Defensor 5 pts (2-1)

Corinthians 4 pts (1-2)

San José 3 pts (0-3)

Semifinales:

Regatas vs Olimpia (Paraguay)

Ferro vs Defensor (Uruguay)