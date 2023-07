Liga Nacional de Basquet: Ferro puso primera y confirmó tres caras nuevas

El Verdolaga anunció la llegada de Borsellino, Mare y Lezcano de cara a una nueva temporada en la Liga Nacional.

Ferro comienza a reforzarse de cara a la temporada 2023/24 de La Liga. Ha sido un viernes movido para el club con la contratación de tres jugadores para el plantel principal. Ellos son Franco Borsellino, proveniente del básquet ecuatoriano, Lautaro Mare, con último paso en San Lorenzo, y Emiliano Lezcano, ficha U-23 de muy buena temporada en la Liga Argentina con Ameghino de Villa María.

Sobre la llegada al club de Caballito y su debut por primera vez en la máxima categoría, Franco Borsellino comentó: “Significa mucho para mí, fue el sueño que siempre tuve de chiquito. Es un desafío muy importante”.

Picha, como lo conocen algunos, tendrá su primera experiencia liguera a sus 36 años lo que “genera un poco de ansiedad y nerviosismo. Creo que me agarra en una edad con mucha maduración y experiencia. Estoy muy tranquilo y con muchas ganas”. Además, agregó: “Que me llegue a esta edad la oportunidad es un premio al esfuerzo, a la dedicación y a nunca bajar los brazos”.

“Va a ser una liga muy diferente a las que se vienen jugando porque hay muchos que se van al exterior entonces hay varios jugadores de Liga Argentina que estamos teniendo la oportunidad de subir. Hay que estar preparados”, cerró.

Emiliano Lezcano, que será ficha U-23 comentó: “Llegar a la Liga Nacional y a Ferro tan joven es un sueño, estoy muy contento de poder dar este salto de calidad. Poder jugar en Ferro es muy lindo, me hablaron muy bien del club”.

También será un debutante en la máxima categoría del básquet nacional, para muchos puede ser una presión, pero lo cierto es que “me gustan los desafíos, ojalá pueda cumplir con todas las expectativas que tanto Federico Fernández como el club tienen sobre mí. Entrenaré mucho para poder hacer mi trabajo de la mejor manera”.

Sobre su llegada a Ferro afirmó que: “Cuando hablé con Fede me dijo que me contrataba por mi intensidad, que le gusta llegar jugando, con posiciones rápidas y es algo en lo que me destaco, me gusta mucho correr. No tengo dudas que Fede me va a ayudar para mi crecimiento personal”.

Quien si conoce lo que es jugar Liga Nacional con reciente paso por la misma es Lautaro Mare, ex jugador de San Lorenzo, Deportivo Norte, entre otros. El pívot expresó sus emociones al llegar a Ferro y comentó: “Me genera mucha felicidad porque es donde quería jugar, la temporada pasada estuve un par de días con el club y me sentí súper cómodo”.

Sobre su pasada liga analizó: “Balance muy positivo, siempre aprendiendo, disfrutando de las experiencias y el proceso. La temporada pasada tuvo muchísimas cosas, fue la primera en la liga, me llevo un tiempo adaptarme y me tocó jugar un descenso, pero es parte del básquet y de todo se aprende”.

