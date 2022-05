Liga Nacional de Básquet: Instituto-Quimsa inician hoy la serie en búsqueda del título

Compartir

Tras cinco años seguidos de dominio absoluto por parte de San Lorenzo, la competencia más importante del básquet nacional tendrá un nuevo campeón y será del interior. Instituto y Quimsa, los dos equipos que se armaron para ir por todo, definirán en un mano a mano electrizante el título de la temporada 2021/2022. La Serie se inicia en la noche de este martes desde las 21 horas en Santiago Capital.

El duelo entre cordobeses y santiagueños no es un dato menor. Por primera vez en siete años, un equipo de Buenos Aires no estará en la final del torneo, algo que no pasaba desde el 2015, cuando el mismo Quimsa se impuso ante Gimnasia de Comodoro. Esa, fue la única vez que logró coronarse campeón, con un Gabriel Deck intratable.

Ahora, Quimsa volverá a ponerse el traje de candidato. Dirigido por el cordobés Sebastián González, terminó primero en la fase regular siendo el único, entre 20 equipos, que alcanzó las 30 victorias y perdió menos de 10 partidos en toda la temporada. En sus filas tiene jerarquía, experiencia y cinco jugadores extranjeros que lo elevan un escalón por encima del resto.

Su presidente es Gerardo Montenegro, actual senador nacional del Frente de Todos y hombre de confianza del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Es por eso que “La Fusión” es uno de los clubes de la Liga Nacional que tiene apoyo de fondos públicos, pero que además cuenta con el mayor presupuesto en toda la competencia.

En estos playoffs dejó en el camino a Oberá de Misiones por 3-0 y en las semifinales se impuso con autoridad ante el peligroso Boca Juniors por 3-1. Su objetivo es claro, ser campeón nacional por segunda vez en su historia. El año pasado estuvo cerca de lograrlo, pero cayó ante San Lorenzo en una final infartante. Ahora, sin “El Ciclón” acechando, quiere quedarse con el trofeo como aquella vez en 2015.

El base Franco Baralle, una de las piezas claves de “La Fusión”, habló con Cadena 3 y mencionó que una de las claves para lograr el objetivo será enfocarse en lo que hicieron durante toda la temporada.

Con pasado en Atenas, Baralle también reveló sus sensaciones de jugar la final en Córdoba y en una cancha en donde siempre rindió bien.

Del otro lado estará Instituto, que llega como el único equipo que tiene material propio para darle batalla a los santiagueños. Con un solo extranjero, pero con jugadores nacionales de jerarquía internacional, “La Gloria” buscará alcanzar por primera vez en su historia la cima de la Liga Nacional, tras haber estado en las finales en la temporada 2018/2019.

El club de Alta Córdoba llega entonado. Apenas siete meses atrás se coronó campeón del torneo Súper 20 y aseguró su participación en los torneos continentales.

La columna vertebral del equipo dirigido por Lucas Victoriano, se compone del base Gastón Whelan, sus goleadores Martín Cuello, Luciano González y el pivote de la selección Tayavek Gallizi.

En la fase regular terminó tercero con 25 triunfos y 13 derrotas. En los playoffs se cruzó con dos equipos correntinos: primero doblegó a Regatas por 3-1 y luego tuvo que batallar con San Martín para ganarle 3-2. Allí, encontró el funcionamiento que le venía faltando en defensa y llega con buenas sensaciones para encarar la serie final.

En ese sentido, Victoriano dejó en claro que el grupo está ilusionado pero que será una serie peleada y complicada.

En esta temporada Quimsa e Instituto se vieron las caras en oportunidades. En Santiago, “La Fusión” se impuso 94 a 68, mientras que “La Gloria” hizo lo propio en Córdoba al ganarle por 88 a 83. Tal es la paridad entre estos dos equipos, que los pequeños detalles serán los que definan una serie que pinta apasionante.

