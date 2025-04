Liga Nacional de Básquet: Joaquín Noblega se suma a La Unión de Formosa

El base nacido en Tafí Viejo, Tucumán, es nueva ficha del equipo de Formosa.

Ante la lesión de Jeremías Sandrini -fractura del hueso cuarto metacarpiano de la mano izquierda- en el conjunto de José Pisani estaba abierta la posibilidad de hacer un reemplazo y así se concretó la llegada de Noblega, quien inició la actual temporada jugando para Platense en la Liga Nacional y la terminó en Estudiantes de Tucumán en Liga Argentina.

Nacido el 7 de julio de 1997, de 1,94 centímetro de alto, inició su carrera en Juventud Unida de Tafí Viejo y luego de jugar el Torneo Federal dio el salto a la segunda categoría con Estudiantes de Tucumán en la temporada 2020/21.

Más adelante pasó a Independiente de Oliva consiguiendo el ascenso a la Liga Nacional en la 2021/22. Con el mismo Independiente debutó en Liga Nacional y para la actual competencia fue contratado por Platense donde se desvinculó y así regresó a Estudiantes.

Riachuelo volvió a la

victoria en La Rioja

El Eterno le ganó 97-88 a Atenas en el Estadio Superdomo y se mantiene entre los primeros cuatro de la tabla. El jugador destacado del partido fue Iván Montano con 20 puntos.

Atenas golpeó primero y se puso arriba en el marcador. El Eterno, por su parte, intentó acercarse, pero el Griego se quedó con el primer cuarto 18-13.

En el segundo período, el público riojano levanto a Riachuelo, para que se quede con el segundo cuarto (32-28) e irse al descanso largo abajo por la mínima 46-45.

En la segunda mitad, Atenas con un Montero encendido se llevó el tercer cotejo por la mínima (24-23), y así terminar el tercer cuarto 70-68 arriba.

Pero el dueño de casa sacó chapa, y con una gran actuación de los bases Iván Montano y el debutante Omar Krayem, supo manejar el último cuarto para arrasar 29-18.

De esta manera, Riachuelo se quedó con una gran victoria 97-88, y terminó asegurándose su clasificación a playoffs de la Liga Nacional, mientras sigue en la pelea de poder entrar entre los cuatro primeros puestos.

Gran triunfo de Argentino

ante San Martín en Corrientes

El Turco derrotó al Rojinegro por 82 a 66. La figura del partido fue Raynere Thornton con 23 puntos.

En la primera parte del encuentro, San Martín tuvo una gran efectividad en triples anotados por Lucas Gargallo (2), Gastón García, Federico Grun y Franco Méndez. Sin embargo, la visita no se dejó intimidar, buscó acercarse al score por medio de las actuaciones individuales de Raynere Thornton (8 puntos) e Ignacio Bednarek (6 puntos). El Rojinegro se quedó con cuarto por 24-17.

Luego con la eficacia del equipo de Camún, más las pérdidas del balón del rival, ayudaron a que Argentino de vuelta el marcador por 27-24. Este pasaje del partido no benefició al Santo, ya que no encontró los caminos tanto para convertir como para afianzar la defensa. Sobre el final, el Gallo logró destrabarlo con un triple de Sebastián Acevedo para llevarse el cuarto 38-36.

Tras el descanso largo, la visita aprovechó las imprecisiones de San Martín y consiguió una ventaja de 10 puntos. Aun así, el dueño de casa supo achicar la diferencia gracias a la preponderancia de Samme Givens y Lucas Gargallo. El conjunto de Junín se quedó con el tercero por 58-56.

En el último tramo, pese a las diferencias en el tanteador durante algunos momentos, el encuentro fue totalmente parejo. No obstante, la visita mostró superioridad sobre el final con anotaciones claves que lo llevaron a quedarse con el triunfo por 82 a 66 ante San Martín. El jugador destacado fue Raynere Thornton con 23 unidades, 13 rebotes y 4 asistencias. En el local se destacaron Gastón García con 17 puntos y Lucas Gargallo con 16.