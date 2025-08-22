Liga Nacional de Básquet: Juan Ignacio Brussino se suma como refuerzo de Obras

El base llega al Rockero con jerarquía y recorrido en La Liga para potenciar la conducción del equipo.

Juan Ignacio Brussino será nuevo refuerzo de Obras Basket para la Liga Nacional 2025-26 y compartirá el puesto de base con Pedro Barral. El armador de 1.85 metros, nacido el 14 de marzo de 1991 en Cañada de Gómez (Santa Fe), se sumará al plantel Rockero con la experiencia de más de una década en la élite.

A sus 34 años, llega tras tres temporadas en Quimsa, donde cosechó títulos de peso: campeón de la Liga Nacional 2022-23, de la Supercopa 2023 (con premio MVP en la final ante Gimnasia de Comodoro), de la Copa Súper 20 en 2024 y de la Basketball Champions League Americas 2023-24. En la última campaña promedió 10.1 puntos, 2.7 rebotes, 5.2 asistencias y 11.7 de valoración en 24.5 minutos por partido, con un 40% de acierto en triples.

Brussino tuvo tres etapas en Quimsa (2017-20, 2021-22 y 2022-25) en las que también levantó el Súper 20 en 2018 y la Supercopa en 2022. Además, jugó en Instituto de Córdoba (2021), Libertad de Sunchales (2015-17), Olímpico La Banda (2014-15), Atenas de Córdoba (2013-14), La Unión de Formosa (2012-13), Boca Juniors (2010-12) y Unión de Sunchales (2009-10). En el exterior vistió la camiseta de Dorados de Chihuahua (México) en dos oportunidades (2020 y 2022).

Su recorrido incluye también convocatorias con la Selección Argentina en partidos de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2023.

Platense dio inicio a

una nueva temporada

en La Liga Nacional

El Calamar se puso en marcha de cara a la temporada 2025/26 de La Liga.

El equipo de Martín Yangüela, quien reemplazó al histórico Alejandro Vázquez como entrenador, comenzó este lunes con los preparativos de pretemporada con un entrenamiento basado en tiros, transiciones rápidas, introducción de sistemas y trabajos de fuerza en el gimnasio.

Previo al comienzo de la jornada, el plantel realizó una charla en el centro del campo de bienvenida con la presencia del presidente de la subcomisión de básquetbol Fernando Wendt, Alejandro “Cholo” Vázquez (en su nuevo rol de manager), Juan Vica (jefe de equipo), Martín De Zan (nuevo asistente técnico que viene de dirigir a Estudiantes de Tucumán en la Liga Argentina), los preparadores físicos Ramiro Cornejo y Mateo Aboud, junto con el Guillermo Acosta (utilero).

Entre los jugadores presentes estuvieron Eric Flor, Franco Smaniotti, Mariano Goicoechea, Joaquín Goncalves, Anthoan Urbina, Santino Mazzuchelli, Eleasner Mata y Giovanni Pappalardi quienes fueron parte de la campaña pasada. También se integraron los flamantes refuerzos para esta temporada: Julián Morales, Tobías Franchela, Agustín Jara, Juan Martín Guerrero y Nicolás Burgos. Los únicos ausentes fueron los dos extranjeros que aún están por confirmarse en los siguientes días.

En el transcurso de esta semana y la entrante, el cuerpo técnico evaluará la posibilidad de disputar tres duelos amistosos previos al comienzo de La Liga, que será a partir del 24 de septiembre con la presencia de 19 equipos, y con el fixture a confirmar.