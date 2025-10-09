Liga Nacional de Básquet: La Unión de Formosa se hizo fuerte en Oberá

El Celeste cayó 87-80 ante el elenco formoseño. Los locales tuvieron a Will Vorhees como el goleador con 18, seguido por Agustín Brocal con 17; en tanto que La Unión tuvo tres pilares fundamentales Brandon Beavers con 20, Andrés Elsener 18 y Sebastián Acevedo con 16.

Con un desarrollo de juego muy parejo, en el que hubo varios cambios de liderazgo en el marcador, La U tuvo un mejor cierre; con más efectividad y sacó adelante el partido.

Los dirigidos por Fabio Demti no lograron controlar el ritmo, y siempre tuvieron al rival generando incomodidad y negándole fluidez. Además, aprovechando algunos desaciertos y sacando ventajas con la experiencia de sus jugadores mayores.

La Unión no se desesperó cuando estuvo abajo en el marcador y allí desde la versatilidad de Beavers encontró muchas soluciones; además cuando apremiaba alguna situación aparecía Acevedo para marcar y aportar en los dos tableros. Principalmente en el cierre del primer tiempo, donde sacó una de las ventajas máximas.

En la reanudación, OTC salió adelante, rápidamente emparejó el trámite; pero no pudo sostener el andamiaje y los recambios no entregaron las soluciones que el DT necesitó.

Con el cierre ajustado, los locales cometieron algunas pérdidas que fueron aprovechadas por la visita; que además estuvo más eficiente al momento de anotar y lograron una importante victoria. De esta manera, el Celeste sumó su primera derrota de la temporada en dos presentaciones; en tanto que La Unión jugó tres y ganó dos.

Obras superó en

casa a Olímpico

El Rockero se impuso sobre el Negro de La Banda por 86 a 67, en El Templo del Rock, por el tercer partido de la Liga Nacional 2025-26. Ty Sabin (16 puntos (3-6 en triples)), Jorge Bilbao Torrontegui (14 y siete rebotes) y Pedro Barral (12, ocho y siete asistencias) fueron los máximos anotadores del local.

El elenco de Guido Fabbris arrancó con fluidez en el movimiento del balón porque repartió cinco asistencias en los diez minutos iniciales. Juan Ignacio Brussino y Pedro Barral (ambos con dos) fueron los máximos contribuidores en dicho rubro. Asimismo, Jorge Bilbao (cuatro tantos) aportó su movilidad en la pintura con el fin de que el anfitrión terminara el primer cuarto arriba por 17 a 11.

La visita aumentó su goleo en el segundo capítulo, de la mano de Richard Grandberry (11 unidades) y Agustín Facello (seis). Sin embargo, el dueño de casa extendió la diferencia a doble dígito, por medio de la efectividad desde el perímetro de Ty Sabin (11 y 2-4 en triples) y Felipe Inyaco (siete y 2-4), además de la agilidad en los ataques al aro de Federico Zezular (ocho). El Aurinegro se fue al descanso con un margen de 48 a 32.

A la vuelta de los vestuarios, el local mantuvo el ritmo de juego. La solidez defensiva le permitió bajar el score del rival. Asimismo, la fortaleza física en la lucha rebotera (43-29 en total) y la buena rotación de pelota (20 pases gol) fueron factores claves para lograr un parcial de 23 a 14. También, Jorge Bilbao Torrontegui (14 puntos, siete tableros y un bloqueo) y Marcos Delía (nueve y siete) hicieron sus aportes con el objetivo de que el anfitrión ingrese a los diez minutos finales al frente por 71 a 46.

En el último segmento, el conjunto Bandeño intentó encontrar respuestas en ataque con Gonzalo Bressán (13 tantos), Edwin Mijares y Santiago Pérez (ocho cada uno) a la cabeza. No obstante, el Rockero sostuvo la buena labor en ambos costados de la cancha. A su vez, Joaquín López Lorenz y Valentino Finetti tuvieron buenos ingresos desde la banca.