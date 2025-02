Liga Nacional de Básquet: La Unión de Formosa superó a San Martín de Corrientes y festejó en casa

El elenco de Formosa le ganó a San Martín de Corrientes 86 a 81 en suplementario sumando un triunfo de enorme valor para buscar salir de la parte baja de la tabla. En el tiempo extra, cuatro libres de Ferguson resolvieron el partido. Justamente el extranjero fue uno de los destacados con 20 puntos, Roque aportó 21 y Bowie 14. En San Martín hubo 20 de Grun.

Unos primeros cuatro minutos de mucha paridad tuvo el juego con ocho puntos de cada lado hasta que Ferguson desniveló con la puntería de tres -11 a 8- y más arriba en el juego volvió a sumar a distancia para generar margen de 17 a 12. San Martín ajustó la defensa, no permitió puntos y con una corrida de 6 a 0 -4 de Acevedo- pasó 18 a 17. Un doble largo cortó la sequía del local con Sandrini anotando para un 19 a 18.

Largó intenso La Unión en defensa el segundo, Rodríguez y Harina anotaron a distancia y había un 26 a 22 a favor. Pero respondió el visitante con Acevedo para de nuevo pasar por la mínima -28 a 27- y desde allí no hubo manera de ver a uno imponer condiciones sobre el otro. Fue todo equilibrado para pisar el minuto final igualados en 37 donde, por tercera vez en la noche iba a aparecer Roque con un triple, ahora sobre la chicharra, para dejar el juego con un 40 a 39 a favor.

San Martín arrancó el tercero inclinando la balanza. Parcial de 7 a 2 en tres minutos con Gargallo, Grun y Givens para subir por 46 a 42. Su recurso era la defensa. Duro atrás para después construir, incluso corriendo la cancha, tenía premio ya que se distanciaba -53 a 45- a cuatro minutos del final del parcial. La Unión tuvo respuesta con una corrida de 6 a 0 con Bowie protagonista -4 de esos 6- y hubo tiempo muerto de la visita. La última del cuarto fue en la pintura para Garello que empujó y anotó para dejar a San Martín arriba 55 a 51.

Con Bowie y Owens, La U a quedó a la mínima -57 a 56- pero un tiple de Botta y doble de Méndez armó un 5-0 para que el mando siga teniendo el mismo dueño -62 a 56-. Tenía que insistir el local y un dudó. Con Roque y Sánchez empató el juego en 62 con 5:11 minutos en el reloj y había todo un partido por destrabar.

A 2:34 minutos para el final, La U tenía 2 a favor -67 a 65- con Owens. 1:30 minuto después solo un libre de Grun había modificado las cifras y la bola era del local. Owens adentro y dos más -69 a 66-. Robo de Owens abajo y otra bola con falta sobre Ferguson para que vaya a la línea con 1:06. Dos aciertos y 71-66. Méndez no encontró nada con un intento de tres y con 53 segundos otra bola para el local. No pudo esta vez Owen adentro y con 28 segundos iba San Martín. García la metió de tres -71 a 69- y con 15 segundos Ferguson estaba de nuevo en la línea. Solo uno, enfrente doble de Givens y con 4 segundos libres para Roque con un 72 a 71 a favor. Un punto y minuto. Falta a Gargallo que con 1,3 segundo iba a la línea. Dos y empate en 73. Ultima para Roque de tres, sin puntería y cinco minutos más.

Grun a cargo de la ofensiva de San Martín en la prórroga y más en equipo La U para llegar al frente -82 a 81- con 17 segundos de juego. Ferguson lo cerró en la línea con cuatro visitas sumando todos para clausurar el partido ganando por cinco -86 a 81-.