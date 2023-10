Liga Nacional de Básquet: la Unión se completa con Wesley Alcegaire

El alero estadounidense llega al equipo de Sebastián Ginóbili.

Wesley Alcegaire se suma al plantel de La Unión para la temporada 2023/24. El extranjero jugó en la Liga Nacional la temporada pasada vistiendo la camiseta de Regatas Corrientes.

Es alero, mide 1,91, nació en Miami, Estados Unidos, con ascendencia haitiana. Con el elenco correntino actuó en el tramo final de la Liga 2022/23 disputando 10 partidos con promedios de 5,2 puntos y 2,5 rebotes.

Su carrera fuera de Estados Unidos la inició en 2017 pasando por KK Bratunac de Bosnia y Herzegovina en la 2018/19, luego Inter Bratislava de Eslovaquia, Nassjo Basket de Suecia, y el ZZ Leiden de la liga de Bélgica y Países Bajos.

Previo a su paso por Regatas había tenido su primera experiencia sudamericana en la liga de Uruguay con Defensor Sporting donde registró 14.4 puntos y 3,3 rebotes de promedio.

Obras Basket venció a

domicilio a Peñarol de Mar

del Plata

El Tachero derrotó al Milrayitas por 106-89, en su primer juego fuera del Templo del Rock. Felipe Inyaco (19 puntos, cuatro asistencias y 22 de valoración) fue el más destacado de un plantel que contó con seis manos distintas por encima de la decena de unidades. Tomás Monacchi (19) resultó el máximo anotador del anfitrión.

Peñarol no pudo contener el aluvión ofensivo de Obras Basket y cayó por 106 a 89 en el Polideportivo “Islas Malvinas”.

El Tachero se sintió cómodo y dueño del juego desde el inicio del partido y disfrutó de una noche lúcida con el tiro de larga distancia. Mantuvo su porcentaje de triples por encima del 50% durante gran parte del juego.

En el local debutó Al Thornton (7 puntos y 5 rebotes en 19 minutos) y nuevamente no tuvo minutos el interno extranjero Mogga Lado, quien no se recuperó de su lesión muscular.

Peñarol estuvo en partido hasta la mitad del primer cuarto (11-12) cuando Obras hizo un parcial de 14 a 4. Un triple desde más de diez metros de Julián Ruiz dejó el tablero 15 -26 al final de los primeros 10 minutos.

Con la ventaja a su favor, el equipo visitante se floreó. Llegó a tener 27 puntos de ventaja. Ganó el segundo cuarto por 16 puntos (39-55) y el tercero por 24 (56-80).

El último cuarto fue para que Peñarol pueda limar levemente la ventaja en el marcador. Y también para que Lautaro Barrios pueda convertir un festejado triple desde la esquina y que debute con la camiseta Milrayita el juvenil chaqueño, Gian Luca Rossi.

Pedro Barral (7 asistencias) condujo para que se lucieran Inyaco (19 puntos y 5/8 en triples), Spigth y Solarin.

Peñarol cerró 1-3 el primer mes de esta temporada de la Liga Nacional. Y volverá a competir el 11 de noviembre ante Argentino de Junín en el Fortín de Las Morochas.

Obras Basket, por su parte, puso su récord en positivo (2-1) y el viernes visitará a Argentino de Junín.