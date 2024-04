Liga Nacional de Básquet: la Unión venció a Argentino y salió de la permanencia

La Unión de Formosa ganó un partido fundamental ante Argentino de Junín por 85 a 73 y escapó de la permanencia. Además se quedó con la ventaja ante su rival ya que había perdido por un doble de visitante. Desde el segundo cuarto –donde sacó 11- tomó el control en las cifras y no lo abandonó nunca, llegando a tener 15 en el tercero. Fernández y Alcegaire, con 16 puntos cada uno, lideraron al ganador, donde Alexander fue doble figura con 10 puntos y 10 rebotes.

Se repartieron 7 puntos por cada lado en los primeros 2.30 minutos y después vinieron rachas. Un 5-0 de La Unión con Fernández y Pérez para tomar 5 y respondió Argentino con un 8 a 0 con Payton y Slider. Después de eso más paridad con un triple de Alcegaire que volvió a igualar cifras, ahora en 15.

Ya en la segunda mitad del primer parcial, Argentino pudo sacar 7 con buen pasaje de Grandberry (22 a 15), pero el local volvió a apretar números con repertorio de Alcegaire (22 a 21). En esa idea de emparejar números, Fernández acertó de tres e igualó de nuevo el partido, con 1 minuto de juego, en 24. Estuvieron cerca de llegar al descanso a mano pero Alonso anotó también de tres y los de Ginóbili quedaron arriba 27 a 26.

Mucha energía defensiva del local en la salida del segundo para un 4-0 que lo puso 5 arriba (31 a 26). Argentino no se dejó llevar y con Grandberry y Payton empató en 31 calcando el 5-0 recibido.

El 5-0 era moda: triple de Guerra y dos de Lillard para un 36 a 31 del local que por tercera vez en la noche sacaba 5. Minuto de Capelli y en el regreso más de La Unión: 6 a 0 para ponerse con dos dígitos al frente (42 a 31). Con Slider y Cangelosi, Argentino respiró, cuando no, con un 5-0 (42 a 36). Ahora el tiempo muerto era de Ginóbili y en el tramo final los suyos no lograron ser claros en ataque y Argentino siguió limando los 11 para llegar al minuto final 4 abajo (45 a 41), aunque llegaron al descanso con 6 a cuenta de La U por dos libres de Fernández.

El tercero largó con dos equipos furiosos en ataque. Cambiaban gol por gol y la brecha se movía entre 4 y 6 hasta que Alexander anotó un triple que puso al local 9 arriba (57 a 48). Ya en la segunda mitad el que siguió furioso arriba fue La Unión, más precisamente con Cardo, autor de 8 puntos en fila, Efambé aportó 2 más y había nueva máxima en la noche, 15 con un 69 a 54. Estos 10 minutos habían pasado con un 22 a 13 para La Unión.

En 2 minutos del cuarto final, Argentino volvió. Parcial de 6 a 0 en ese lapso para quedar a 9 y obligar a Ginóbili a pedir minuto. Guerra al juego para cortar la sequía con un doble y tres de Lillard para volver a tener más de 10 (74 a 62).

Con 3 minutos por delante, eran 13 los que tenía a favor La Unión y a Argentino se le iban terminando las opciones porque proponía intensidad, pero no lograba cerrar su aro. Faltaba una daga y hubo daga: a cargo de Fernández, y con 1,44 minuto en el reloj, para volver a +15 (83 a 68). Fue victoria para La Unión por 85-73 que se festejó doble, primero por fue ante un rival directo y segundo porque salió de la permanencia.