Liga Nacional de Básquet: Peñarol se llevó un importante triunfo de Mercedes

El Milrayitas alcanzó un triunfo relevante en su paso por Mercedes al ganarle 80 a 74 a Comunicaciones. Al Thornton con 23 puntos fue el goleador del juego.

En los primeros tres minutos el visitante apareció más metido en el juego, sobre todo en ataque lo que le permitió ponerse 7 a 4. En el local, Sánchez sacó ventaja en la línea de fondo, mientras que el equipo marplatense encontró el gol en distintas posiciones. Llegaron los tiros de tres para mantener la ventaja, pero en Comu apareció Deshields (6 puntos hasta aquí) para sumar de a dos y empatar el juego en 10 con 5.12 por jugar.

La paridad se mantuvo en los minutos siguientes, Barlow y Thornton aportaron el juego ofensivo para la visita, mientras que en el local Balbis volvió a apostar por García y Pais que le dieron otra dinámica a la media cancha y eso le dio la posibilidad de sacar una ventaja de seis 21-15. En el final, un doble de Monachi generó dudas por su validez. Los árbitros lo convalidaron y el final del parcial fue 21 a 19.

En el segundo cuarto arrancó mejor la visita que con un parcial de 7 a 5 lo empató en 26 cuando se jugaban tres minutos. Los dos equipos se mostraron erráticos y aparecieron las pérdidas. El juego se mantuvo parejo, Comu si bien estaba al frente en el marcador no pudo escaparse. Sánchez volvió a ser una pieza gravitante en el ataque local, mientras que en la visita los puntos llegaron de la mano de Fernández (7 puntos hasta ahí). En el final, Deshields sumó dos más, pero el cachetazo de Sánchez fue fuera de tiempo y el primer tiempo se cerró 39 a 37 en favor de Comu.

Con un triple de Monacchi, Peñarol pasó al frente en el inicio del segundo tiempo. El local no tuvo fluidez en el ataque y lo aprovechó el visitante para correr la cancha y sacar así una pequeña luz de cinco unidades (41-46) cuando transcurrían cuatro minutos. Parcial de 9 a 2 para la visita que no desaprovechó la oportunidad. Dos buenas defensas y contragolpes rápidos de Sánchez, puso al local nuevamente en juego, pero la presencia de Thornthon y Simpson generaron problemas en el rebote defensivo del local y en segundas oportunidades y con algún ataque rápido los marplatenses sacaron una diferencia de seis (55-49) con dos minutos por jugar. Una pérdida privó a Comu de descontar la diferencia de cinco con la que se fue Peñarol al último descanso largo ganando 60 a 55.

Monacchi siguió siendo un problema para la defensa de Comu con su tiro externo o cuando iba para adentro. La defensa de Peñarol fue intensa y en ataque el visitante no perdonó y sacó la máxima (64 – 55). Thornton se adueñó de la pintura y fue la vía de gol de la visita. En el Aurinegro, Sánchez y Deshields se hicieron cargo del ataque y el local volvió a ponerse a cinco de diferencia. Pese al esfuerzo para mejorar la defensa del local, aparecieron puntos de diferentes manos, Peñarol extrañó a Barlow que apareció con un triple a falta de 2,38 para llevar la diferencia nuevamente a nueve. En Comu se despertó Thomas con 7 puntos consecutivos que le permitieron ponerse a dos faltando 57.9 segundos. Sobre el final llegaron los errores en el local y Peñarol lo cerró mejor para llevarse un triunfo clave de Mercedes por 80 a 74.