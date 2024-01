Liga Nacionál de Básquet: Quimsa regresó con victoria en casa

La Fusión arrancó el 2024 con una aplastante victoria sobre Obras por 99-85. Fabian Ramírez Barrios fue la figura de la noche con 19 puntos y 5 rebotes. Los de Leandro Ramella se mantienen punteros en soledad.

Desde el arranque. Quimsa fue arrollador. Con Ramírez Barrios determinante con 15 puntos y Gallizzi con 6, la Fusión hizo todo bien y se llevó el primero en 29-16.

En el segundo, Quimsa con variantes prosiguió su buen andar, Vasirani generó peligro constante en la pintura y anotando 12 puntos. Rolfi y Zezular también le dieron aire al equipo. Los de Ramella no bajaron la intensidad en ningún pasaje y se fueron a los vestuarios con el partido bajo control y ganando 59-33.

En el tercer cuarto, Obras salió con otra actitud y limó la brecha de la mano de Cerminato y Spight. Pero la Fusión mantuvo la calma a pesar de la arremetida del Tachero y retomó su buen andar para seguir con una amplia diferencia en el score.

Brussino fue clave conduciendo el equipo y anotando con sus penetraciones y Robinson no se quedó atrás. Con las cosas en 83-54 el partido ingresó a los últimos diez minutos de la noche.

El cuarto final fue para cumplir, Quimsa tenía bajo control el asunto y no le dio lugar a Obras para intentar meterse en partido. Fue triunfo de Quimsa que se queda con la punta en soledad y ahora saldrá a la primera gira del año por Formosa y Mercedes.

Sólida victoria de Boca

Boca fue superlativo en el primer tiempo y todo su perímetro estuvo en su máximo rendimiento, especialmente desde la línea de tres puntos (13-20). Estuvieron encendidos José Vildoza, Leonardo Mainoldi y Leonel Schattmann.

Independiente no pudo detener a Boca en ataque. El Xeneize fue efectivo, sólido y contundente ganando el primer tiempo 58 a 37. Lo mejor en el local pasó por Giletto y Pautasso, quienes brindaron potencia ofensiva y mantener al local en partido. Igualmente, no alcanzó porque Boca estuvo fino en cada definición.

Pese al buen tercer parcial de los de Oliva, la visita siguió manteniendo su nivel en cuanto a la efectividad desde la línea de tres puntos. Boca tuvo un nivel superlativo demostrando su jerarquía a lo largo de todo el juego. José Vildoza y Leonardo Mainoldi fueron determinantes para la victoria Xeneize por 97-74.