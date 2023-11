Liga Nacional de Básquet: Quimsa se llevó un importante triunfo del sur

Derrotó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 93-89 y trepó a la segunda ubicación de la tabla. El goleador del encuentro fue Joshua Webster con 22 puntos, mientras que, en la visita, Brandon Robinson aportó 18 unidades.

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, tuvo un comienzo igualado por parte de los dos equipos durante casi todo el cuarto, pero faltando tres minutos, Quimsa aprovechó la puntería de Emiliano Basabe, que con dos triples estiró la diferencia a ocho puntos (13-21). A pesar del tiempo muerto solicitado por Martín Villagrán, el primer cuarto finalizó 27-15.

En el segundo período, el conjunto santiagueño mantuvo la diferencia en el inicio, pero Gimnasia logró ponerse en partido gracias al aporte de Guido Mariani con tres triples, para achicar el marcador a seis puntos (28-34). A partir de ahí, el encuentro fue de ida y vuelta, en los minutos finales del cuarto, Quimsa volvió alejarse en el marcador con un triple sobre el final de Juan Brussino para irse al descanso por 53-43.

Tras el descanso, el Verde salió mejor en ofensiva para reducir a tres puntos (52-55) gracias al aporte de Joshua Webster, pero Brandon Robinson puso nuevamente a diez la diferencia (62-52) para la Fusión. A pesar de los intentos de Gimnasia para reducir la diferencia con un triple de Marcos Chacón, el conjunto santiagueño cerró el tercer cuarto arriba 71-66.

En el transcurso del último cuarto, Quimsa logró administrar mejor el tiempo y la diferencia en el marcador a su favor, Gimnasia logró reducir a dos puntos (89-91) con un bombazo de Gramajo a falta de pocos segundos, pero Brussino sentenció el partido en la línea de libre para llevarse la victoria por 93-89.

San Lorenzo sorprendió a

Comu y lo dejó sin invicto

de local

El Ciclón sumó su tercer triunfo en fila al ganarle a Comunicaciones por 77 a 64. Fue la primera derrota como local del Aurinegro. Kevin Hernández con 12 puntos y 10 rebotes fue el jugador destacado del juego. En Comu Marcus Thomas volvió a ser el goleador con 22 unidades.

A puro triple arrancó San Lorenzo con las conversiones de Lugo y Córdoba. Comu devolvió también de tres con Alejo Montes. La caída de Kevin Hernández comenzó a ser un problema para el local. A falta de seis, el Aurinegro pasó al frente 12-10, pero rápidamente se recompuso el visitante y pasó al frente. La mano de Thomas empezó a sentirse en el goleo, pero los de Boedo contestaron cargando el juego en la pintura y a falta de 3.05 lo ganaban 18 a 16. Con Basualdo reemplazando a Hernández, San Lorenzo siguió apostando al juego interno y se llevó el primer parcial por 25 a 21.

En el inicio del segundo cuarto, dos pérdidas consecutivas de Comu, le permitieron al Ciclón sacar la máxima (29-21). El equipo dirigido por Costa defendió intenso y le cerró la posibilidad de llegada del balón a Deshiends y con eso complicó al local. Nardini apostó por los dos internos, pero en defensa no dio resultados. Conrradi sumó y la visita se alejó en el marcador. A falta de 5.54 ganaba por diez, 35 a 25.

La máxima llegó a ser de 13, pero se despertó el Aurinegro mejorando la defensa y con diez puntos de Thomas (16 hasta ahí) se puso en partido, 37-38. En el final, se recuperó el Azulgrana que se fue al descanso ganando 44 a 39.

El inicio del segundo tiempo volvió a mostrar a Comunicaciones desconectado con fuerte dependencia de sus extranjeros que fueron bien marcados. Así siguió sumando pérdidas y a la vuelta San Lorenzo no perdonó y volvió a tomar una diferencia de once puntos con 4.46 por jugar. Nardini paró todo y buscó respuestas en el banco, pero la baja efectividad se hizo notar en el local. Apenas cuatro puntos en 8 minutos es la prueba concreta que no salía nada. Al contrario, corriendo la cancha el visitante logró la máxima, (17 puntos) faltando 1.03. A esa altura del juego ganaba 60 a 43. Una pequeña reacción de Comu le permitió recortar un poco la diferencia e irse al último descanso perdiendo 60 a 46.

La escasa efectividad se mantuvo en el inicio del último capítulo. San Lorenzo jugó con el reloj de 24” y con la diferencia. Con el pasar del tiempo, congestionó la pintura y tomó más distancia en el marcador. El local entró rápido en penalización y desde la línea de libres tampoco falló el visitante.

El protagonismo en los últimos tres minutos siguió siendo el visitante que sostuvo la diferencia en base a una identidad defensiva que le dio resultado en todo el juego y que le permitió ganar en Mercedes por 77 a 64.