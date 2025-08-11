Liga Nacional de Básquet: Regatas cerró su plantel con el regreso de Tayavek Gallizzi

Regatas Corrientes apuesta fuerte para la próxima temporada y sacudió el mercado de pases de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) al concretar la vuelta de Tayavek Gallizi, e incorporar al escolta Mateo Chiarini para completar su plantilla para la campaña 2025/2026, donde además volverá a tener competencia internacional.

Con la contratación de dos campeones de la Liga Nacional, Tayavek Gallizzi y Mateo Chiarini, la entidad del Parque Mitre se posiciona como uno de los equipos que partirán como favoritos en la competencia nacional y en la Liga Sudamericana, el primer objetivo de la próxima temporada.

Tayavek Gallizzi en un proceso de recuperación de una lesión de rodilla y de no mediar inconvenientes con los estudios médicos que presentó en Regatas, será nuevamente jugador del «fantasma». El pivote santafesino de 32 años jugó en el «remero» durante tres temporadas. Fue campeón de la Liga Nacional con Instituto de Córdoba y ganó la Basketball Champions League Américas con Quimsa de Santiago del Estero.

Además «Taya», fue integrante de la selección Argentina que logró el subcampeonato en el Mundial de China 2019. Recordemos que Tayavek Gallizi estaba jugando en Flamengo de Brasil donde sufrió la rotura parcial del tendón de la rodilla. Fue operado y está en pleno proceso de recuperación. Se espera que en septiembre ya pueda volver a jugar.

En tanto que Mateo Chiarini, escolta de 26 años retornará a la Argentina para jugar en la entidad del Parque Mitre. El cordobés llega proveniente del Pallacanestro Montecatini de Italia, en donde disputó 29 partidos con promedios de 13.1 puntos, 3.1 rebotes y 1.8 asistencias en 27 minutos de juego.

El escolta comenzó a jugar al básquet en Matienzo, también pasó por Unión Eléctrica antes de sumarse a la cantera de Atenas y luego paso a jugar en Instituto durante tres temporadas, resultando campeón de la LNB en la temporada 2021/22. En 2023 dejó el país para jugar en Europa, más precisamente en la Serie B de Italia donde defendió los colores de Pielle Livorno.

Por lo tanto de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, el plantel de Regatas que tendrá como entrenador a Juan Manuel Vargas contará con las continuidades de Fabián Ramírez Barrios, Nicolás Aguirre, Andrés Jaime, Iván Gramajo, Sebastián Lugo, Francisco Ferraro y Juan Larraza más los fichajes de Juan Pablo Corbalán y el dominicano Luis Santos.