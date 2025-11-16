Liga Nacional de Básquet: Regatas clasificó a las semifinales de la Liga Sudamericana

Regatas Corrientes cumplió con su objetivo de instalarse en la definición de la presente edición de la Liga Sudamericana de Baloncesto, al asegurarse este sábado la clasificación a la semifinales donde deberá enfrentar a Olimpia de Paraguay. El elenco del Parque Mitre continúa su sueño de conquistar el título sudamericano por tercera vez en su historia.

Con la clara victoria conseguida este sábado ante Defensor Sporting de Uruguay por 72 a 56, sumado al triunfo en el segundo turno de Corinthians de Brasil ante el dueño de casa San José de Paraguay por 85 a 80, automáticamente decretó la clasificación del «fantasma» a las semifinales, y además se aseguró el primer puesto en el Grupo «F», por lo que en la próxima instancia deberá cruzarse con Olimpia de Paraguay.

En esta edición del certamen continental, Regatas Corrientes finalizó en la segunda posición en el Grupo «D» en la primera fase, con un saldo de dos victorias y una derrota. En tanto que en los cuartos de final, el «fantasma» consiguió dos victorias claves que le permitieron asegurarse la clasificación a las semifinales y en el primer lugar del Grupo «F».

Por su parte el rival al que deberá enfrentar en las semifinales, Olimpia de Paraguay, fue local en la primera etapa en el Grupo «A», donde fue segundo con un saldo de dos festejos y una caída. Mientras que en los cuartos de final volvió a ser el anfitrión del cuadrangular Grupo «E», en el cual también fue segundo con un registro de dos triunfos y una derrota. En su plantel el elenco paraguayo cuenta con caras conocidas, como los ex Regatas el ala pivote chaqueño Pablo Espinoza y el alero Charles Hinkle, y además el ex San Martín el interno Jeremiah Wood. En tanto que el entrenador es uno de los emblemas de Regatas, Javier Martínez.

Recordemos que para Regatas Corrientes fue el regreso a la Liga Sudamericana, torneo que jugó por última vez en el 2022 cuando no pudo superar la ronda inicial donde enfrentó a Baurú de Brasil, Oberá Tenis Cub y Pichincha de Potosí, Bolivia. Recordemos que en el 2024, el elenco del Parque Mitre se consagró campeón del Torneo Interligas, un certamen que reúne a equipos de Argentina y de Brasil, al derrotar a San Martín en la final.

El «remero» acumula dos títulos en la Sudamericana. La primera conquista fue en el 2008. El equipo conducido por Silvio Santander superó en una histórica final a Flamengo de Río de Janeiro, 3 a 2. En el 2012 organizó el Final Four y el equipo liderado técnicamente por Nicolás Casalánguida se quedó con el primer puesto con Paolo Quinteros como MVP de la fase decisiva.

Ajustada victoria

de Boca como local

En un duro cotejo, el dueño de casa se quedó con el duelo capitalino sobre San Lorenzo por 78-74. Fran Cáffaro fue el más destacado con 25 puntos y 11 rebotes.

Boca se hizo fuerte en la Bombonerita y sacó un triunfo valioso ante San Lorenzo por 78-74 en un cierre cargado de tensión. El Xeneize encontró en un imparable Fran Cáffaro -autor de 25 puntos y 11 rebotes- su principal vía de gol, acompañado por la claridad y experiencia de Sebastián Vega, que sumó 18 unidades y fue clave en los momentos calientes del partido.

San Lorenzo respondió con ráfagas de buen juego y se mantuvo en partido hasta el final, empujado por los 15 puntos de Rutenberg y el aporte de 12 de Safar. Sin embargo, Boca manejó mejor las últimas posesiones, defendió duro en el cierre y terminó asegurando una victoria necesaria para seguir escalando en la Liga.