Liga Nacional de Básquet: Regatas derrotó a Platense y completó el cuadro de cuartos

En otro partido intenso, tal como fue toda la serie, el Fantasma derrotó al Calamar por 81-72 y se quedó con la última plaza para los cuartos de final de la Liga Nacional.

Con un clima impresionante, donde la gente se hizo notar en cada jugada, Platense y Regatas iniciaron muy igualados el partido, pero con muchos nervios propios de una definición. En los primeros minutos, ninguno de los dos pudo plasmar su idea de juego y se mostraron erráticos. El Calamar se pudo acomodar antes en el desarrollo del encuentro, y esto fue gracias al gran juego en equipo donde los relevos que ingresaron desde el banco como Alejandro Alloatti y Víctor Fernández aportaron lo suyo, sumándose a la contundente defensa de DeMarco Owens, lo que le permitió al Marrón irse en ventaja por 13-10 al cierre del primer cuarto.

A Platense no le afectó el cambio de cuarto y comenzó encendido el segundo parcial, obligando a Fernando Rivero a pedir un tiempo muerto ya que sus dirigidos no podían encontrar la forma de anotar. Desde el break en adelante, Regatas mejoró su nivel, pudo romper la buena defensa que venía planteando el Calamar y se apoyó en el poste bajo y el importante aporte de Charles Hinkle (9 puntos en el cuarto). Así las cosas, el conjunto correntino consiguió pasar al frente por dos puntos (26-28) a falta de tres minutos. Llegando al final de la primera mitad, el Remero se mantuvo firme y se fue adelante en el marcador: 32-28.

Platense cambio la mentalidad en el inicio de la segunda mitad, con toda la gente alentando, el Calamar salió a comerse la cancha, las buenas defensas, los ataques a la pintura y la aparición en el partido del MVP de la serie -Nicola Pomoli- que estuvo apagado en la primera mitad, pero fue determinante con 12 puntos en el cuarto, para poner adelante por dos puntos a su equipo (45-43) a falta de la mitad del tercer parcial, lo cual forzó a Regatas a pedir tiempo. El break no afecto al conjunto del Cholo Vázquez quien logro sacar una máxima de 7 puntos (50-43). Sin embargo, lejos de rendirse, el Fantasma se recuperó muy rápido de la mano de un inspirado Alejandro Diez y aprovechó los errores defensivos de Platense para terminar yéndose arriba por 55-54 al último cuarto.

Regatas aprovechó el envión del tercer cuarto y en pocos minutos pudo estirar la ventaja a siete (61-54), que obligó al pedido urgente de tiempo muerto por parte del banco local. No obstante, esto, el Fantasma no aflojó su ritmo y continuó con su buena racha, con mucha efectividad desde larga distancia y estiró su diferencia a once (67-56) a falta de cinco minutos para el final. La visita supo manejar el partido, apoyado en la experiencia de sus hombres, hasta el final del encuentro y Wesley Alcegaire sentenció el cotejo con dos triples consecutivos desde la esquina estirando a 14 la ventaja en el marcador (76-62). Platense recortó un poco la diferencia corriendo la cancha y con doble rápidos, pero la serie ya tenía un ganador.

Fue victoria de Regatas 82 a 71 y clasificación para el elenco correntino a la instancia siguiente donde chocará ante Quimsa de Santiago del Estero. En tanto, el equipo del Cholo Vázquez cerró una temporada histórica, que incluyó el récord de victorias del Calamar en fase regular y por segunda vez el ingreso a los play off.

Relacionado