Liga Nacional de Básquet: San Martín abrió su gira con una derrota en Oliva

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), San Martín de Corrientes inició una exigente gira por la provincia de Córdoba con una derrota ante Independiente de Oliva por 93 a 80, que lo deja con un registro de 17 festejos y 17 caídas.

En el elenco «rojinegro» se destacaron las labores de Sebastián Acevedo (27 puntos) y Gastón García (13 puntos), mientras que en el elenco de Oliva los mejores valores fueron Rolando Vallejos (15 puntos, 6 rebotes) y Agustín Jara (14 puntos). El camino de los conducidos por Gabriel Revidatti continuará este lunes cuando se enfrenten con Atenas de Córdoba desde las 21:30 hs.

El inicio del encuentro fue el único momento donde San Martín pudo imponer condiciones, después no tuvo respuestas defensivas y por momentos tampoco ofensivas. El buen arranque de Federico Grun, con 8 puntos, y la labor de Darío Hunt, tanto en defensa como en ataque, le dieron al Rojinegro una ventaja de 9 puntos (19 a 11). Sin embargo la defensa no fue sólida y el local comenzó a descontar hasta que dar 2 puntos abajo (22-20) al concluir la etapa.

En los segundos diez minutos, Independiente se sintió más cómodo con el intercambio de puntos de la mano de Nicolás Marcucci y Jara. Después de estar 7 puntos abajo, San Martín encontró en Acevedo y un buen pasaje de Franco Méndez la posibilidad de llegar al descanso abajo por la mínima (48 a 47).

En el tercer capítulo, el conjunto cordobés marcó la diferencia. San Martín quedó arriba 52 a 51 pero el local metió un parcial de 12 a 0 para tomar el control del partido. Los conducidos por Gabriel Revidatti no pudieron hacerse fuerte en defensa y así se le complicó dar vuelta el marcador, por lo que terminaron cayendo por 93 a 80.