Liga Nacional de Básquet: San Martín cerró su gira con una derrota ante Peñarol

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), San Martín de Corrientes completó su gira este miércoles con una caída ante Peñarol de Mar del Plata en el Polideportivo «Islas Malvinas» por 75 a 72, para sumar su segundo trespié consecutivo.

En el elenco «rojinegro» se destacaron las tareas de Leonel Schattmann (25 puntos), Lucas Garallo (13 puntos) y Víctor Fernández (11 puntos), mientras que por el lado del «milrayitas» los mejores valores fueron Agustín Pérez Tapia (22 puntos) y Willie Thornton (15 puntos). El camino de los conducidos por Gabriel Revidatti continuará el próximo martes 18 cuando reciban a Instituto de Córdoba en el estadio «Raúl Argentino Ortíz».

Los dos mostraron rápidamente sus herramientas ofensivas y vaya que ambos tenían buenos recursos. Fueron bastante parejos hasta el final cuando Peñarol pudo sacar una máxima de 6, destacando una vez más Luciano Guerra con su goleo y además, Iván Basualdo en la pintura. El perímetro de los correntinos era el arma más utilizada con Schattmann y Gargallo como líderes. El cierre quedó en manos de Nathan Hoover para llevar la distancia a un buen 21-13.

La intensidad del «milrayitas» empieza a desgastar al rival de a poco. Lucha cada pelota y pelea por cada situación del juego. Eso lo revitaliza constantemente y le permite jugar posesiones cortas que termina aprovechando. Una nueva aparición de Agustín Pérez Tapia con 5 puntos consecutivos, le permitió sacar 10 (33-23) y Revidatti tuvo que pedir minuto. El problema de la visita era que se seguía sosteniendo en la experiencia de Schattmann y lo que estaba aportando Gargallo, pero no surgían nuevas opciones. Peñarol manejó la diferencia y se fue al descanso largo 42-34.

San Martín volvió al campo igualando el marcador en 44 con un parcial 10-2 para obligar nuevamente a que se meta rápidamente en el partido el dueño de casa. En ese momento, volvió a tomar protagonismo Pérez Tapia ofensivamente para volver a comandar en el marcador y sostenerlo hasta el final del tercer parcial que fue 60-53; pero con el desarrollo todavía abierto en el juego.

El cierre del partido estaba en suspenso y cuando más lo necesitaba esta vez, Al Thornton se puso el traje de super héroe nuevamente con puntos claves y un triple que le dio aire cuando parecía que de la mano de Schattmann podía igualar el juego el visitante. Los segundos finales no fueron aptos para cardíacos otra vez. Los correntinos se pusieron a sólo un punto, pero esta vez Schattmann falló un tiro clave que le permitió luego ir a la línea al «milrayitas» para cerrar el 75-72 en su favor.